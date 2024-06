Ya retiraron 25 carteles publicitarios de la Ruta 22

Esta semana, personal municipal levantó otros cuatro carteles de grandes dimensiones ubicados en el tramo entre la rotonda de la Ruta 22 y acceso al Puente Carretero (ex peaje), ya que los mismos no contaban con la autorización municipal correspondiente. Las intimaciones se realizaron en febrero, pero fueron muy pocos los propietarios que regularizaron el uso de carteles publicitarios.

cartel municipio ruta 22.jpg

Las acciones son el resultado de un trabajo de relevamiento realizado por la Dirección de Comercio, que atentos a la cartelería publicitaria que se encuentra dentro del ejido municipal, se constató que una gran cantidad se encontraban sin autorización, o que poseían permisos caducados de pleno derecho conforme normativa aplicable.

Durante dicho relevamiento el Municipio identificó 32 carteles de publicidad no autorizados o con el permiso vencido. Todos los responsables fueron notificados para que tramitaran un nuevo permiso. Sin embargo, el impacto fue casi nulo: ya se retiraron 25 letreros irregulares.

El Municipio publicó el edicto advirtiendo a los dueños de carteles el 15 de febrero de 2024. En el escrito, se intimó a todos propietarios de cartelería irregular ubicada en la ciudad de Cipolletti, principalmente la que se encuentra sobre las rutas nacionales, provinciales, o vías del ferrocarril, a retirar los mismos por sus propios medios en el plazo perentorio de 30 días corridos, bajo apercibimiento de realizar el retiro por parte de la Municipalidad de Cipolletti con costos a cargo de los propietarios y la multa correspondiente.

Para la Muni, los carteles son peligrosos

Desde el Municipio aseguran que como la cartelería no cumple con las ordenanzas municipales, ni con la legislación nacional, no tiene ningún tipo de supervisión en cuanto a estructura y no se ha presentado el seguro de cobertura correspondiente. En algunos casos, desde el gobierno local confirmaron que los letreros se encuentran en condiciones de conservación muy deterioradas.

En ese escenario, los carteles resultan peligrosos en caso de accidentes o hasta podrían caer en días de viento intenso. No hay ninguna garantía sobre su correcta instalación, ni mantenimiento.

Si bien el plazo otorgado por el Municipio se cumplió, por lo que el Municipio comenzó a retirar los carteles que continúen en infracción, el trabajo no se pondrá en marcha hasta la próxima semana. Por ello, los dueños de los carteles que decidan regularizar la situación tienen un tiempo extra para intentar evitar que les tiren abajo la estructura.

Clausuraron carteles publicitarios en la Ruta 22.

Los interesados en realizar consultas o solicitar más información pueden comunicarse con la dirección de Comercio al 449-4900 (Interno 1108) o al número de WhatsApp corporativo 2994 12-1927. También pueden dirigirse a la delegación municipal de calle Brentana 571 de lunes a viernes de 7 a 14.