Ya tiene fecha de inicio la obra cloacal de La Sirena

obra cloacal en el barrio la sirena (1).jpg El ministro de Infraestructura, Rubén Etcheverry, y el presidente del EPAS, Gustavo Hernández, firmaron el contrato con representantes de la empresa CODAM S.A.

Lazcano explicó que a causa de esta condición se buscó una solución técnica, rápida y eficiente. “Hay un colector importante sobre la calle Luis Beltrán que estaba prácticamente sin uso, entonces vamos a hacer una conexión entre el actual colector y este nuevo para poder, desde ahí, derivar los fluidos cloacales y que no se produzca el desborde que va aguas abajo”, precisó.

A esto sumó: “Esta es una obra de emergencia que tiene un plazo de ejecución de dos meses. Esperamos que a principio de agosto esté en funcionamiento y darle alivio que tanto necesitan estas familias”.

El funcionario dijo que estiman que los trabajos comiencen a llevarse a cabo esta semana. “Estamos esperando que CALF nos dé la conexión eléctrica y ya estaríamos en condiciones de empezar”, aseguró.

Desbordes cloacales La Sirena.jpg Desde hace años, los vecinos reclaman por los desbordes cloacales en el barrio.

La urgente ejecución de la obra surge de la necesidad de mejorar el transporte de los efluentes cloacales que actualmente se conducen por la colectora existente en calle Saavedra, que tiene un diámetro de 600 milímetros y cuya capacidad está superada. Con la finalización de estas tareas, los efluentes también podrán escurrir por el nuevo colector instalado en calle Luis Beltrán, que tiene un diámetro de 1.000 milímetros.

Esta acción permitirá generar una doble vía de circulación al líquido sanitario, y evitar las reiteradas situaciones de saturación y obstrucción de cañerías que ocasionan rebalses de efluentes compuestos por una mezcla de líquidos de origen pluvial y cloacal en las bocas de registro.

El origen del reclamo

Desde hace años, los vecinos del barrio La Sirena reclaman por el derrame de líquidos cloacales en las calles. Ante la falta de respuestas de las autoridades de Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS), realizaron un pedido en la Justicia para solicitar su intervención. Sin embargo, todavía no tienen respuestas y aseguran que la situación es desesperante.

ON - Desborde cluacal (8).jpg Desbordes cloacales en La Sirena. Omar Novoa

Pese a todas las denuncias hechas tanto en el ámbito judicial como en los medios de comunicación, la realidad es que quienes viven en La Sirena ya no soportan vivir con aguas servidas en la puerta de sus casas. Aseguran que esto ha afectado a su salud y calidad de vida.

"Están atentando contra nuestra dignidad, no puede ser que estemos nadando en líquidos cloacales y nadie diga nada. Cómo se nota que los funcionarios que deberían tomar cartas en el asunto no viven en La Sirena, porque no son conscientes de lo que está pasando. Realmente es de una gravedad inaudita y los responsables se mantienen en el más absoluto silencio", apuntó Néstor Podio, vecino del barrio