Zapala: la inclusión laboral le hizo realidad su sueño de vida

La discapacidad deja de ser tal cuando se la mira con otros ojos y se la enfrenta con valentía y optimismo . Además, en los tiempos modernos no hay absolutamente nada que limite o impida que las personas con discapacidad inicien un firme camino de inclusión en el que puedan decidir o construir -por sus propios medios- un plan de vida en el que no falte la igualdad de oportunidades.

Actualmente, se desempeña como agente administrativo en el Cementerio Municipal y lleva adelante todo lo que tiene que ver con esta dependencia. Entrega de recibos, cargar y entregar convenios, atención al público en el caso de que no sepan en qué sector están los restos del difunto familiar y órdenes de trabajo ante los ingresos de Servicios de Sepelio, entre otros.

“Desde el principio se me hizo muy fácil el trabajo porque conocía a la gente del sector y ellos me incluyeron rápidamente como uno más. Mi jefe Claudio Lino y mi compañera administrativa Judith fueron y son un gran respaldo en mi trabajo, así como también mis compañeros panteoneros que están siempre atentos a ayudarme en lo que se pueda”, declaró.

GASTON BECERRA_en oficina administrativa (1).JPG Gastón Becerra, en una oficina administrativa.

Una vida signada por los desafíos

A Gastón el destino lo golpeó muy fuerte en su infancia, cuando una grave contingencia le cambió la vida para siempre. “Tuve un accidente a mis 9 años de edad. Se me cayó un pilar de luz que me comprimió hacia abajo y me astilló la médula espinal”, relató. Sin embargo, gracias al apoyo de propios y extraños siguió adelante con su vida y la enfrentó de la mejor manera.

“Terminé la primaria y secundaria. Siempre, gracias a Dios, rodeado de gente buena y maravillosa que jamás me dejó de lado”. Esa contención afectiva y comprensiva la resaltó como vital en su existencia.

“Mi familia jamás me ocultó y eso fue muy beneficioso para mí porque me sirvió para ser una persona sociable y que siempre trata de salir adelante”. En ese sentido, se mostró tremendamente agradecido de sus padres Mariano y Rosa, de sus hermanos (Nancy, Mariela, Mario, Magali, David y Pamela), tíos, primos y amigos.

Gastón siempre tuvo un espíritu inquieto, razón por la cual incursionó en varias actividades para sentirse parte de la vida cotidiana y de sus protagonistas. “Soy bajista autodidacta y formé parte de una banda de rock y de dos grupos de cumbia”, contó. Luego, en tono risueño, recordó aquellas formaciones musicales. “Me acuerdo y siempre me río mucho. Cuando tenía 23 años con los amigos del barrio formamos la banda de rock 'La Tanga de la Abuela', hacíamos rock nacional”, señaló.

Además, repasó su participación en los grupos de cumbia. “Una de las bandas se llamaba “PokSoda”, con la que una vez tocamos en el corso de la ciudad de Zapala. La otra tenía por nombre “Una Vuelta Más” pero tuvo un poco tiempo de actividad”.

Para agregarle espíritu deportivo a su vida, durante mucho tiempo jugó básquet adaptado, para ello viajaba a entrenar en forma periódica a Neuquén.

Autonomía como objetivo

La capacidad de hacer y construir su propio camino fue determinante en la vida de Gastón para tomar la decisión de comenzar a trabajar y originarse su propio sustento y autonomía económica.

“Comencé a trabajar porque necesitaba ser mucho más independiente y tuve la suerte de que años atrás ya habían comenzado las inclusiones laborales en el municipio. Junto a otros compañeros hicimos recorridos en lugares como el edificio municipal, cultura y desarrollo humano, entre otros. Finalmente, elegí quedarme en el cementerio local, donde mi padre Mariano Becerra fue panteonero hasta su jubilación en el año 2018”, explicó.

GASTÓN BECERRA_ recorriendo instalaciones CEMENTERIO ZAPALA (6).JPG

Agregó además que “elegí ese lugar porque conocía a los trabajadores del sector, tanto a los panteoneros como a los administrativos. Todos ellos me recibieron de la mejor manera, enseñándome y guiándome para poder aprender y ser un compañero más. También adaptaron las instalaciones del sector para un mejor desempeño de mi trabajo”, expresó con agradecimiento.

Más adelante, con notoria alegría y felicidad, relató que “este año gracias a Dios se nos dio el pase a planta después de mucha lucha y con el fuerte acompañamiento y respaldo del gremio que me representa”.

Agregó que “me gusta pelear por los derechos míos y de todas las personas con discapacidad. Por fortuna tuvimos la oportunidad de concursar en la gestión actual del intendente Carlos Koopmann, al cual entre todos le agradecemos la oportunidad y excelente disposición de cumplir con el cupo laboral del 4%”. En el plano personal, Gastón hace 5 años que está en pareja con Gabriela Valdebenito y tiene dos hijos, Yoselin y Bautista. “Son mi orgullo y máxima felicidad”, dijo sobre su familia.

GASTON BECERRA CON INTENDENTE CARLOS KOOPMANN.jpg

Igualdad de oportunidades

En el mes de junio pasado 10 nuevos trabajadores de la municipalidad local, fueron notificados de su pase a planta permanente tras aprobar su respectivo concurso. El propio intendente Koopmann fue el encargado de entregarles en mano la norma legal que les garantiza una estabilidad laboral. “Esto les permitirá contar de aquí en más con una merecida independencia económica que sin dudas será un aliento importante en sus vidas para seguir superando metas en su día a día”, expresó en la oportunidad el jefe comunal.

Durante el segundo semestre del 2022, el municipio trabajó en el diseño de un concurso destinado a un total de 32 personas, que se encontraban en condiciones de pasar a planta permanente de la Municipalidad de Zapala, iniciando así su carrera en la institución pública. En octubre del año pasado habían sido notificados un total de 22, y ahora fue el turno de los 10 restantes.