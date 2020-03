Neuquinos no cumplen con la separación de la basura

A cuatro años de que se comenzara a difundir el programa municipal, el nivel de ejecución creció considerablemente en las viviendas y las empresas locales, pero aún parece que está lejos de alcanzar las proyecciones que hizo el Ejecutivo allá por 2016.

Pese a que la fuente consultada aseguró que no todos los vecinos incumplen con el programa, resaltó que hay poca colaboración. "No se está separando en los barrios ni en el centro. No hay educación ni respeto por el sistema", sentenció.

Detalló que los trabajadores de Cliba se han encontrado con escombros y ramas en los contenedores para residuos secos del centro. Se trata de una práctica que está prohibida y que puede ser castigada. "Es innecesario hacer eso. Los contenedores son de plástico y se rompen si se llenan con esta clase de materiales", manifestó. Para evitar que la basura termine en los contenedores del centro o en la vía pública, la Municipalidad creó los centros de transferencia de residuos voluminosos, grandes complejos destinados al acopio de chatarra y otros tipos de desechos pesados.

Otro de los inconvenientes con los que se encuentran es que la gente no envuelve debidamente los vidrios. "Tenemos compañeros que se han cortado porque recogen las bolsas sin saber lo que tienen adentro. Por eso, destacamos las actitudes de algunos vecinos que ponen cartelitos para avisar que contienen vidrios", expresó.

En tanto, resaltó que hay mucha gente que, al ver a los trabajadores de Cliba pasar por sus barrios, les consultan cuáles son los horarios de recolección. "Hay mucha gente interesada", dijo.

Recordó que los desechos húmedos se arrojan en las celdas impermeabilizadas del Complejo Ambiental Neuquén, cuyas membranas impiden que los líquidos se filtren hacia las napas.

El testimonio del trabajador, que pidió reserva de identidad, confirma los dichos del intendente Mariano Gaido, que meses atrás instó a la ciudadanía a cumplir con la separación en origen.

