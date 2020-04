Neuquinos quedaron varados en Cancún y ya casi no tienen fondos para vivir

En diálogo con LM Neuquén, Cecilia explicó que partieron desde Ezeiza el pasado 9 de marzo, y tenían programado regresar el 24, dos semanas después. A raíz de que la Organización Mundial de la Salud decretó al COVID-19 como pandemia, muchas fronteras se cerraron, con el objetivo de evitar que este nuevo coronavirus siguiera propagándose. Fue así que diferentes personas de distintos puntos del mundo, quedaron varados a miles de kilómetros de su hogar.

Según relató la mujer, que es una emprendedora de la zona, les llevó cuatro años reunir el dinero para estas vacaciones tan anheladas. Cuatro de años de privarse de un descanso del paisaje cotidiano. Cuatro de buscan la forma de hacer rendir más el dinero, y que así quede algo para ahorra y conocer ese paradisíaco destino. Sin embargo, eso no es lo que más le duele de toda la situación que está viviendo junto a su esposo, sino que hay algo mucho peor.

“Lo que más duele y molesta es la indiferencia del gobierno, que nadie informa nada”, contó Cecilia y agregó: “Desde el gobierno nos han mal catalogado como que si estábamos en el exterior es porque tenemos dinero y podemos solventar hacer la cuarentena acá cuando, no es así. No se fijaron en que muchos hicimos un esfuerzo gigante para poder vacacionar”.

Varados3.jpg Cecilia y Leonardo felices, al principio de su viaje.

Con unos pocos dólares aún en su haber, Cecilia reveló que el vuelo de repatriación de Aerolíneas Argentinas -la empresa nacional con permiso para traer de vuelta a los argentinos varados en el mundo- cuesta unos 600 dólares, dinero que hoy no tiene. Ella y su esposo compraron los pasajes por LATAM, por lo que tendrán que esperar a que la firma reprograme algunos de sus vuelos.

“Salimos el 9 de marzo del país y teníamos la vuelta prevista para el 24 de marzo. El día 19, LATAM nos canceló el vuelo de regreso. Nos lo ‘reprogramó’ para el 28 de marzo, pero eran vuelos ‘fantasmas’, por lo que ese también nos lo cancelaron sin darnos respuesta alguna. Las oficinas de LATAM están cerradas y al contactarnos vía telefónica pedía que nos comuniquemos con el consulado, pero el consulado estaba cerrado, no atendían los teléfonos y por mail solo nos decían que pidamos ayuda económica a nuestras familias”, detalló la mujer, mostrando un panorama poco alentador.

Para empeorar las cosas, Cecilia dijo que la semana pasada salió un vuelo desde Cancún y que este sábado sale otro, pero desconocen los criterios para elegir a los pasajeros dado que son más de 1900 los argentinos en la misma situación que ellos (entre los cuales hay otros 10 neuquinos). Esta información no le llegó por los canales oficiales, sino que se fue conociendo a través de un grupo de Whatsapp, el cual está integrado por esos varados.

Varados2.jpg El aeropuerto de Cancún, cuando se desató el caos por el cierre de las diferentes fronteras.

Por el momento, Cecilia y Leonardo están haciendo la cuarentena, desde el 20 de marzo pasado, en una casa que consiguieron alquilar en Cancún -ella cuenta que la dueña del lugar les dio la posibilidad de que le paguen cuando regresen al país-. Si bien el presidente Andrés Manuel López Obrador decretó el aislamiento social para todo el país, tomó esa medida muy tarde, ya para ese momento ya habían más de 400 casos confirmados de COVID-19 (a la fecha, la cifra de muertos llega a más de 700 y más de 8700 casos). “Mexicanos, vamos para adelante y no dejen de salir”, llegó a decir el jefe de estado en un vídeo, en el que instó a toda la población a salir a las calles, bares, restaurantes, es decir, seguir con sus vidas normales.

“Acá en México no están tomando casi ninguna medida y hoy se declaró la fase 3. Hay muchos fallecidos y el sistema de salud está colapsando”, expresó preocupada Cecilia y aseguró que cumplen a raja tabla con el aislamiento. “Nosotros estamos saliendo una vez a la semana a comprar para comer y hacemos la cuarentena”, confió.

Pese a la situación, la mujer contó a LMN que se sienten afortunados de poder tener un techo y comida. “La verdad que somos afortunados en poder pasar así la cuarentena, tenemos un techo y bien o mal también comida. Hay gente que es de riesgo que la está pasando muy mal”, señaló y agregó que también tienen la fortuna de poder comunicarse con su familia para darle las novedades del día.

Por último, Cecilia reveló que están necesitan ayuda económica, porque hasta el momento no hay recibido respuesta de nadie. “En principio necesitamos tener una ayuda económica para poder pagarle a la dueña del departamento o para poder comprar comida. También nos gustaría que las autoridades del país nos ayudaran a volver, somos más o menos 10 neuquinos varados”, manifestó y finalizó, recordando que hoy el mandatario decidió extender el aislamiento hasta el 30 de mayo: “Es casi urgente que nos puedan llevar a Argentina. En México no hay resguardo de nada y menos para los extranjeros. Las fronteras siguen abiertas pero no sabemos hasta cuándo y nos aterra no poder volver. Llevamos más de un mes sin novedades, sin saber a qué atenernos”.

En este sentido, reveló que quienes deseen colaborar con ellos o bien otros varados en ese país, pueden hacerlo a través del perfil de Instagram @varadosenmexico.

