“La incertidumbre más grande es que no tenemos ninguna información de nada. Hace poco plantearon un plan de repatriación en países de Sudamérica y acá hace un mes no se sabe nada”, aseguró el joven en contacto con LMN.

Aunque Andorra depende del gobierno español, Valenti aseguró que los varados tienen la posibilidad de volver a través del aeropuerto de Touluse (Francia), pero que no existe la voluntad del Gobierno para repatriarlos. “Con España no quieren saber nada. Pero está todo armado con un corredor sanitario para que podamos volver por Francia. Teníamos un vuelo desde ahí el 5 de abril, pero 24 horas antes lo cancelaron”, contó el neuquino, quien previamente había sacado otros dos pasajes que tampoco pudo usar por las cancelaciones.

“Dicen que las aerolíneas europeas no nos quieren llevar, pero eso es mentira. Es el gobierno de Argentina el que no quiere que entremos. Las empresas de Europa salen de acá con vuelos vacíos para repatriar europeos que están en Argentina”, subrayó.

Junto a más de mil argentinos, David está moviendo cielo y tierra para que alguien les dé una respuesta ya que asegura que la embajada argentina en España no les dá información. El pasado martes, le enviaron una carta al ministro de Salud, Ginés González García, donde le propusieron un protocolo de regreso que incluye la posible realización del test antes de subir al avión, el traslado vía terrestre hasta el aeropuerto con un corredor sanitario, y la cuarentena obligatoria correspondiente al arribar al país.

"Escuchar que después de 45 días le están pidiendo paciencia a alguien que ya no tiene plata, que vive en un aeropuerto, que no tiene para comer, no va. Se acabó la paciencia, ya no hay más paciencia", recalcó el joven.

Embed

Esta semana, además, Ricardo Darín y otros tantos artistas se sumaron al reclamo de los varados. "Tengo entendido que ya tuvieron todas las posibilidades del protocolo sanitario para no ponernos en riesgo a nosotros, pero necesitan volver a casa. Me gustaría saber si hay alguien que pueda atender esta solicitud. Están en comunicación con la cancillería y con demás funcionarios, pero es importante darles un poco de visibilidad a ver si esto se puede cumplir", dijo el actor, a través de un video que publicó en sus redes sociales.

Otro de los artistas que se sumó al pedido fue Germán “Cóndor” Sbarbati de Bersuit Vergarabat: "Necesitamos por favor, a quien corresponde, que organicen cronogramas de repatriación para los que quedaron varados". Lo mismo hizo el "Piti" Fernández, cantante de Las Pastillas del Abuelo: "Fueron a trabajar en diciembre y están cumpliendo la cuarentena. Pero después de cumplirla necesitan, desesperadamente, que se arman cronogramas de repatriación para poder volver a su país".

Otro grave problema que afrontarán los próximos días es el vencimiento de su estadía legal en el pequeño país europeo, que es el próximo domingo 3 de mayo. "Se nos termina la estadía legal y ahí ya empiezan los problemas legales. No sabemos si nos van a cobrar una multa cuando crucemos la frontera, no sabemos qué va a pasar. Estar en Europa ilegal es grave también".

LEÉ MÁS

El drama de un joven neuquino en Andorra

Instructor neuquino de esquí varado en Andorra: "Venimos acá a formarnos"