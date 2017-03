Ni la lluvia detuvo el inicio demoledor del Millonario

Lucas Alario no falló en el penal que le cometieron y puso en ventaja al Millo. Apenas se reanudó el partido, ese tanto sirvió para destrabar el juego.

Colombia

La lluvia fue un lindo refresco para River, que tras la suspensión momentánea del partido regresó al campo de juego encendido y en apenas cinco minutos convirtió dos goles para encaminar el partido hacia la victoria final por 3-1 frente a Deportivo Independiente de Medellín (DIM).

Así, el equipo millonario se quedó con tres puntos fundamentales en Colombia en su debut por el Grupo 3 de la Copa Libertadores y es uno de los líderes junto a Melgar, que derrotó a Emelec.

"Lo más rescatable es cómo nos adaptamos a la situación. Al principio no se podía jugar. Nos repusimos al parate y pudimos terminar bien”. Ariel Rojas El volante fue una garantía en el medio junto a Ponzio.

El primer tiempo se suspendió a los 26 minutos porque la lluvia hacía imposible el partido. Luego del parate de casi una hora - tiempo suficiente para que retiren parte del agua de la cancha- el equipo de Marcelo Gallardo se puso en ventaja al minuto a través de Lucas Alario, que convirtió un penal que le había cometido Mosquera al propio delantero.

El conjunto local sintió el impacto y River aprovechó su momento para estirar la ventaja a los 32m, de pelota parada. El arquero salió mal a cortar un centro desde la izquierda y la pelota le quedó servida a Driussi, que la mandó sin resistencia al fondo de la red.

En esa parte del encuentro, Independiente de Medellín tuvo apenas una aproximación con un remate de Quinteros que Batalla tapó en dos tiempos.

"El partido no tendría que haber arrancado porque la cancha estaba mala. Luego se mejoró el campo, jugamos mejor y pudimos ganar”. Ignacio Fernández Una de las figuras del partido.

Estocada final

En la segunda mitad no cambió el panorama y fue la Banda el que siguió controlando las acciones. A los 6 minutos llegó el tercero con una linda media vuelta del juvenil Martínez Quarta, quien tomó la pelota dentro del área tras un mal despeje para meter su primer tanto con la camiseta de River.

El partido terminó siendo un trámite para la visita, a tal punto que el Muñeco sacó rápidamente de la cancha a Alario y a Nacho Fernández para cuidarlos.

Sobre el final, el equipo de Luis Zubeldía tuvo algunas aproximaciones de riesgo que se terminaron de materializar a los 42 minutos, cuando Quinteros puso el descuento desde el punto penal por una falta del arquero de River.

Lo cierto es que la mejora en el nivel de Independiente se correspondió, en gran parte, con que el Millo sacó el pie del acelerador. El equipo argentino mostró un buen nivel colectivo y en ningún momento puso en riesgo un resultado justo y categórico .

Mojaron rápido alario y driussi

Y pensar que el Muñeco prefería que no se reanudara en el 0 a 0...

Una hora en suspenso...

Por la intensa lluvia que cayó en Medellín, el encuentro se suspendió momentáneamente a los 26’ del PT. Luego de una espera de 45 minutos por reglamento y de otros 10 para que los jugadores volvieran a entrar en calor, el partido se reinició.

El DT no quería jugarlo así

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, no quería que el partido se jugara porque era evidente que el campo no estaba en condiciones y temía por la salud de sus jugadores. En el reinicio del encuentro dejó clara su postura. “El partido se tendría que haber suspendido desde el principio. No estaba para arrancar. Era peligroso para la salud de los jugadores”.

La dupla ofensiva se lució

Lo cierto es que cuando regresó el fútbol, el Millo se puso 2 a 0 enseguida con goles de su lujosa delantera. Lucas Alario, de penal, abrió el marcador y aumentó Driussi para encaminar todo.

River irá con su hinchada

La Aprevide autorizó que el partido entre Lanús y River por la fecha 16 del torneo local se juegue con público visitante. De esta manera, el Millonario podrá llevar a sus simpatizantes a la Fortaleza granate para el partido que se jugará el martes a las 21. Dispondrá de 10.000 populares y 800 plateas.