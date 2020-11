Ni la solidaridad se salvó del impacto del coronavirus

La pandemia del coronavirus no impidió que los comedores barriales sigan funcionando. A través de voluntarios y apoyo de organizaciones, estos lugares de contención y apoyo se mantienen solidarios con los que menos tienen, aunque en estos últimos meses, más complicados por los contagios que se generan entre quienes colaboran.

Complicaciones

"No aumentó la cantidad de personas que concurren a estos lugares, pero con la pandemia se complicó un poco", explicó Cámpora. Dijo que el solo hecho de que se contagie una cocinera, hace que esta persona se tenga que aislar durante dos semanas y el comedor quede prácticamente paralizado. "Nosotros asistimos con alimentos, pero no podemos enviar personal porque no lo tenemos", indicó.

Red Solidaria asiste mensualmente a los comedores "Rinconcito de los Niños", al Cura Brochero (ambos en la Meseta) a uno de Balsa Las Perlas y a otro de Toma Norte. Los alimentos que envían a estos lugares muchas veces son donados por vecinos o comprados por la misma organización con dinero que la comunidad les envía a una cuenta que recientemente les abrió el Banco de la Provincia de Neuquén. También les envían viandas que cocinan voluntarios de la red.

"Todo esto es ayuda privada, de los vecinos. Es muy grande todo lo que entregan para colaborar", dijo Cámpora, quien destacó además la gran cantidad de organizaciones que participan en las cruzadas que se realizan todos los meses.

Bingo virtual

Dentro de las actividades que Red Solidaria realiza para recaudar fondos, ahora se programó un Bingo Virtual para el fin de semana. Se llevará a cabo el próximo domingo a las 19, con un valor de 300 pesos por cartón.

"Conseguimos aportes y premios muy interesantes que van desde estadías en la cordillera, muebles, electrodomésticos, cenas para que aquel que colabora también vea esos resultados", explicó el dirigente.

De acuerdo a la cantidad de dinero que se recaude, la red organizará para poder comprometerse con seguridad en los distintos pedidos de ayuda que reciban.

Los interesados en participar podrán hacerlo a través de la página que la organización Red Solidaria tiene en Facebook e Instagram (En Chancletas).

Resultados

Apenas tengan la cantidad de dinero que se recaudó, se informará públicamente el destino que le darán esos fondos.

"Queremos comprometernos cuando sabemos que podemos hacerlo; por eso primero es necesario saber cuánto es lo que disponemos", indicó Cámpora.

Dijo que esta previsión no es solo un alivio para quienes reciben la ayuda, sino una tranquilidad para quienes trabajaban para poder cumplir todas las necesidades que vayan surgiendo.