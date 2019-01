"Ni loco volvería a entrar a un reality"

De aventuras, al fin y al cabo, se nutrió su carrera. “Es verdad que estoy en un pueblito alejado, fijate que la señal del celu va y viene. Pero a pesar de tener una oferta de la B Nacional, me incliné por el desafío de Rincón, porque me pareció súper profesional, incluso superior al Federal A. Vi gente seria”, destacó ayer a LMN tras levantarse de una reparadora siesta en medio de la exigente preparación para la inminente Liga Regional Amateur (Rincón debuta el finde contra Pacífico).

El león será el equipo número 15 de jota jota, que jugó en Brasil, Chile, Venezuela y Malasia.

El León trajo numerosos refuerzos, más de diez. Pero la atención se la roba quien del otro lado de la cordillera fue apodado “Jay Jay, el avioncito”, por sus iniciales que coinciden con el popular dibujito animado. Fue en su paso por la Universidad Católica, uno de los tres equipos más grandes de Chile, en la temporada 2009-2010.

Allí convirtió 17 goles en 40 partidos y su fama lo llevó a recibir y aceptar una inesperada propuesta para participar de un reality show, una suerte de Gran Hermano chileno. Hoy se muestra arrepentido por la innecesaria exposición a la que se sometió y por las críticas mal intencionadas de un sector de la prensa. “Tenía de íntimo amigo a un productor muy importante de allá y él estaba convocando gente famosa de Chile para el programa, por eso me llevaron. Yo estaba de vacaciones; así como otros compañeros se fueron a la playa, a mí se me dio por conocer cómo era ese mundo. La verdad, no me gustó, no lo volvería a hacer. Por algo duré una semana y decidí salir...”, explica el papá de Gianluca, su hijo brasileño de 5 años, fruto de la relación con Flaviana, una deslumbrante rubia de ese país que era integrante y fundadora de la conocida banda de samba Axe Bahía. Hoy está distanciado de ella y en la ciudad petrolera el goleador ya levanta suspiros y se lleva las miradas.

"Me tocó pasarlas todas. La plata se va, la gloria es eterna. Ojalá se cumpla el sueño del ascenso. Tuve oferta de la BN, pero acá hay seriedad"."Me quedo con 3 goles: uno a Quilmes con San Martín para saltar a la punta, otro a Racing con Argentinos y otro en Libertadores para la UC".Juan José Morales. La nueva figura de Rincón

Viene de Brasil y Malasia

Justamente por ello, Jota Jota en los últimos cinco años y medio va y viene desde Brasil, donde brilló en 2013 en Atlético Paraná y se estableció para estar cerca de su pequeño. Sin embargo, “por un problema de salud de mi madre, estos últimos meses volví a Tucumán y jugué en San Jorge en el Federal A. Antes estuve en Malasia, en el Terengganu FA”, explica el veterano delantero de 36 años.

“Me tocó pasarlas todas, vivir las buenas y las malas, las buenas pasan rápido pero también quedan reflejadas para toda la vida. Estamos por ese camino, en busca de ese sueño. Vengo con la ilusión del ascenso. La plata se va, la gastás, pero la gloria no. Sería hermoso entrar al club y ver el cuadrito de nuestro equipo en el futuro”.