"Ni siquiera veíamos si el auto iba sobre la pista"

Manu no esquivó las polémicas que desencadenó la definición disputada bajo una lluvia torrencial y dejó en claro su postura. “Los pilotos también disfrutamos correr con lluvia, pero cuando se ve; en este caso, al no poder ver, no disfrutás nada y el riesgo que se corre es grandísimo. Si algún compañero o uno mismo pierde el control del auto porque pisa afuera o hay algún charco y quedás atravesado en la pista, te pueden golpear muy fuerte. Creo que son riesgos que ya con los antecedentes que tenemos no hay que correrlos”, afirmó el corredor de Las Toscas Racing.

Para el cipoleño, correr la final un par de horas más tarde hubiese sido una alternativa, aunque los tiempos de la televisión sean determinantes. “El piloto entiende que nosotros brindamos un espectáculo, que la gente paga la entrada para vernos o que prende el televisor y nos dedica su tiempo. Pero lo principal es la seguridad de los pilotos. La carrera podría haberse hecho un poco más tarde, si se hubiese esperado 1 o 2 horas, o poner un horario límite, hasta las tres, creo que hubiese sido mejor porque no corríamos el riesgo que corrimos, se hubiese dado una carrera linda”, manifestó, y agregó: “Probablemente sea un tema para charlar en la próxima reunión de pilotos y dejar claro un criterio, y creo que los que tenemos que decidir si se puede o no correr somos los pilotos, que somos los que estamos arriba del auto”.

Pese a la jornada del domingo, Manu sacó buenas conclusiones de su paso por Posadas. “Creo que el fin de semana fue muy positivo, fuimos el segundo mejor Chevrolet y estuvimos todo el fin de semana entre los más competitivos. Llegamos 10º en el campeonato y nos vamos 8º y afianzándonos de a poco entre los doce”, destacó.

Comparando el arranque de la temporada pasada, la primera de Urcera con Chevrolet, la actual es superadora en las seis fechas disputadas. “En el TC nos está yendo muchísimo mejor, tenemos más regularidad; si bien el año pasado había conseguido una pole en la primera carrera, después los resultados eran muy dispares. El balance es muy bueno y creo que se van a dar resultados más interesantes todavía. Vamos a poder pelear el campeonato”, sostuvo Manu.

"Los pilotos también disfrutamos correr con lluvia, pero cuando se ve. En este caso el riesgo que se corría era grandísimo". "El balance (en el campeonato del TC) es muy bueno y yo creo que se van a dar resultados más interesantes todavía”.Manu Urcera. Piloto rionegrino