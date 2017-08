Nico Cabré presenta serie y le agradece "todo" a Pol-ka

“El programa tiene mucha personalidad, no se parece a nada de lo que hay en la televisión. Tiene mucho archivo, pero con un trabajo de investigación increíble, no sólo sobre política sino sobre cómo se vendían los productos, cómo consumían, la música, el arte, es espectacular y estaría bueno que pongan la TV Pública y vean un trabajo bien hecho, una ficción hermosa que tiene además mucha calidad de laburo, que no es nada fácil de hacer, más cuando se trata de algo de época”, dijo.

En una nota radial, le preguntaron por las declaraciones de algunos actores y sobre su relación con la productora de Adrián Suar y Cabré fue contundente: “Yo no soy opinólogo, yo le debo todo a Pol-ka. Todo lo que hago siempre estuvo signado por lo que hice en Pol-ka”, aclaró.

Por último se refirió a Sugar, el éxito teatral que comparte con Griselda Siciliani y Federico D’Elía, y dijo: “Es un orgullo, porque tenemos el apoyo de la gente más grande de la escena, de Gustavo Yankelevich, Susana Giménez, Arturo Puig. Nos dieron una Ferrari y la estamos llevando impecablemente. Hasta brilla más que antes”.