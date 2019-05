Nicola: "Los servicios públicos en la ciudad son poco transparentes"

Y agregó: "Estos son dos claros ejemplos del dudoso manejo que se realiza. El Municipio deberían poder asegurar que con el pago que realizan los usuarios se garantice la correcta prestación de los servicios” aseguró el presidente de la comisión de servicios públicos".

Asimismo el concejal emepenista señaló que "estamos en momentos donde la economía del país está en crisis, la inflación constante no permite que los salarios sean actualizados al mismo ritmo y es por eso que debemos pensar en ellos, en las y los vecinos trabajadores que utilizan a diario este medio de transporte y sufren constantemente los embates de la situación económica”.

Nicola Agustín Martínez

Nicola señaló que “la provincia acompaña fuertemente a través de compensaciones, para que los costos no sean trasladados a los usuarios, sería importante que desde la contraparte municipal se haga lo mismo”.

Por último el concejal expresó que "la derogación de la cláusula gatillo está en manos de la Justicia, pero estamos convencidos que es una facultad del Concejo Deliberante y que no debe ser el intendente quien decida unilateralmente". Y agregó que a ello se le suma que "los incrementos tarifarios no son informados" por lo que "no hacen más que reafirmar que todo el procedimiento realizado está viciado y es poco transparente”.

