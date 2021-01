Nicolás, el ángel de la guarda que salvó a dos hermanos de ahogarse en Rincón

Fue en ese momento, en que Nicolás, el último de los tres que estaba para arrojarse al agua desde la altura, escuchó a su pareja, Mariana, advertirle de unos nenes que se estaban ahogando.

“Cuando miro veo a dos personas que iban sacando a una nena y un nene. Ahí me grita mi pareja que habían otros chicos que se los estaba llevando el agua”, dijo el valiente rescatista sobre la situación.

Agregó: “De repente veo la cara de uno de los nenes y me arroje sin pensar más que en sacarlo. Cuando lo alcanzo y lo cargo a mi espalda, veo un codo que emerge del agua y lo agarro. Era el otro nene que estaba ahogado bajo el agua”.

El dramático relato continúa con un forcejeo para salir del río. Allí interviene otro de los amigos de Nicolás, Facundo Jara, quien termina sacando de la orilla al pequeño en estado de inmovilidad y muy hinchado por la gran ingesta de agua.

“Le digo que le hagan RCP, pero me dicen que no saben. Recordé unos cursos que había hecho hace unos años atrás por la empresa y me puse a hacer la reanimación que tuvo sus frutos porque pudo volver a respirar”, expresó todavía emocionado por la situación.

nicolas-rincon-de-los-sauces.jpg Tras el rescate, Nicolás compartió su historia

“¡Gracias Dios!”, grité cuando volvió y escuché un aplauso de gente que estaba siguiendo la escena desde el otro lado del río.

Nicolás contó que los nenes que sacó del río eran hermanitos y que los otros dos nenes que habían sido rescatados minutos antes eran de una familia peruana que estaba en el lugar.

En esa ocasión, actuó el papá de los dos nenes, más otro chico, Maximiliano Viedma, quien también socorrió a uno de los menores.

“Fue un verdadero milagro de Dios”, concuerda el joven con su pareja, Mariana, quien lo mira orgullosa durante la entrevista con su pequeño en brazos.

“Uno nunca se prepara para estas cosas, el padre de los chicos me ofreció plata, unos ahorros y le dije que no, que era un deber de ayudar que me salió del alma”, afirmó.

Finalmente, el joven pidió mayor conciencia a la población para que cuiden a sus hijos ya que el río es muy peligroso, viene con mucha correntada y sobre todo cambia su curso permanentemente.

Nicolás espera con ansias el reencuentro con los chicos y su familia, para poder abrazarlos luego de esta tremenda situación que marcará para siempre la vida de estas familias.