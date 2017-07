Nicole debutó como panelista en Cortá por Lozano

Luego de ser presentada por Verónica Lozano y de tratar el tema de la internación de la Tota Santillán junto al equipo, Nicole habló de su separación de Fabián Cubero y de sus hijas en el “diván” de Lozano.

“Todo lo viví con ganas porque lo elegí”, afirmó, al tiempo que reconoció que la ruptura con Cubero fue dura. “Todavía no terminamos de mudarnos. Nunca hubo discusiones fuertes”, sostuvo, y aseguró que no le generan bronca los rumores que vinculan a su ex con Noelia Marzol. “Cuando uno termina y suelta, ya está”, sentenció para ponerle un punto final a la cuestión.

También hizo referencia a su infancia sin la presencia de su padre y al reciente encuentro que tuvieron en Europa. “Nunca le hice reproches. Siempre estuve muy consciente de no repetir nada”, dijo relacionando su historia con la de sus padres.