Niegan que perros callejeros hayan transmitido el virus

Sin embargo, Umberto Agrimi, director del Departamento de Seguridad Alimentaria, Nutrición y Salud Pública Veterinaria del Instituto Superior de Sanidad de Italia, desmitifica la teoría. Y lo explica: "Esa teoría es un salto mortal incluso para gatos, hurones y cerdos. Se planteó la hipótesis de una mayor afinidad del COVID con mascotas, pero luego, en vivo, la hipótesis fue negada. Estas hipótesis son decididamente acrobáticas, se basan en modelos computacionales que tienen en cuenta las secuencias de proteínas y virus y la afinidad entre el virus spyke y los receptores. Pero la idea del invitado intermedio ya es pura fantasía".

Y el italiano hasta duda del murciélago: "Seguimos diciendo que el coronavirus proviene de los murciélagos, pero hasta ahora solo hemos encontrado un genoma similar. En el mejor de los casos, el murciélago puede ser un antepasado, en resumen, un antepasado, no un tanque. Y no sabemos qué es el tanque.

Mucho menos podemos asumir un invitado intermedio. En resumen, esa investigación es un acto de equilibrio, un camino completamente teórico. Los resultados de las investigaciones moleculares y las simulaciones matemáticas son piezas de un mosaico que requieren estudios. in vitro y en vivo para componer una imagen comprensible y confiable". Y cierra: "En ausencia de esos estudios, que no fueron hechos, lo que sabemos prueba exactamente lo contrario: los perros y los gatos se enferman con el coronavirus porque están infectados por humanos".

Consejos para no contagiarlas

El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades en Atlanta, EE.UU., ofrece una serie de consejos para evitar que los humanos positivos o enfermos infecten a sus animales. "Pase el control a otros miembros de la familia, si vive solo use la máscara y siempre lávese las manos antes de tocarlos (y también después, por higiene); evite besos, lamer, compartir comida, caricias demasiado íntimas y cercanas". "Así evitará que se enfermen, o al menos reducirá mucho el riesgo. No hay evidencia de que la única ruta de transmisión no sea la de hombre a hombre", concluye el documento estadounidense.

