"Nisman tenía muchos motivos para suicidarse"

El ex empleado de la UFI-AMIA Diego Lagomarsino, el técnico informático que le prestó un arma al fiscal Alberto Nisman, dijo que su “vida hoy no es vida” y que aguarda con ansias el comienzo del juicio para demostrar su inocencia. “Cuando dicen que fui parte de un superplan homicida me pregunto si saben por qué me cagaría la vida para siempre de esa manera. No existe dinero ni motivo por el que uno haga algo así”, afirmó, para enfatizar luego: “La tragedia de mi vida se inició hace cuatro años”.