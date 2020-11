Nitto ATP Finals: Rusia vs Grecia

No está claro si el fracaso del partido inaugural de Andrey Rublev el domingo contra Rafael Nadal fue un simple caso de nerviosismo por primera vez en la Nitto ATP Finals , o simplemente un mal enfrentamiento contra el diestro zurdo cruzado del español. Nadal puede encontrar el revés de con más facilidad que la mayoría de los jugadores, y la incomodidad de Rublev en la cancha fue evidente de principio a fin.

Lo que está claro es que el ruso necesitará servir mejor si quiere darse la oportunidad de luchar para clasificarse para la ronda semifinal del Nitto ATP Finals . Hizo solo el 41 por ciento de los primeros servicios en su primer set contra Nadal, y aunque mejoró esa cifra a medida que avanzaba el partido, no pudo ganar un solo punto en su segundo servicio en el segundo set.

"En general, no estaba sirviendo bien porque estaba un poco nervioso, lo cual es normal", dijo Andrey Rublev después del partido. "Y luego, cuando me rompió en el segundo set, me relajé y comencé a sacar mucho mejor, pero ya era demasiado tarde".

ANDREY RUBLEV.jpg Rublev vs Tsitsipas en el Nitto ATP Finals.

En cualquier otro torneo, Andrey Rublev estaría haciendo las maletas, pero esta semana, los jugadores pueden permitirse perder un partido. El año pasado, ningún jugador salió ileso de la etapa de todos contra todos del Nitto ATP Finals. Descartar al cinco veces ganador del título de 2020 después de una exhibición decepcionante sería imprudente, pero si no puede calmar sus nervios el martes contra Stefanos Tsitsipas , tendrá un debut en el evento de corta duración.

"(Andrey Rublev) es una galleta dura", dijo Tsitsipas a la prensa antes de su reciente duelo de cuartos de final de Roland Garros al ser consultado sobre su próximo duelo en la Nitto ATP Finals, que el griego ganaría en sets corridos. “Es un jugador muy difícil de enfrentar. Creo que seguro que saca lo mejor de mí cuando salgo a la cancha para jugar contra él ".

Tsitsipas también dice que Rublev tiene un juego sólido completo de todos los departamentos. Si eso es cierto, su transición y juego de red es el departamento con menos existencias.

El partido de hoy martes en el Nitto ATP Finals, será el tercer encuentro de la pareja en tres meses, pero los dos anteriores, en Hamburgo y París, fueron en arcilla. Por ahora, no hay muchos secretos entre los dos. Rublev buscará hacer lo que siempre hace y aplastar golpes de derecha desde la cancha de anuncios para inmovilizar a Tsitsipas en su esquina de revés.

Si Tsitsipas puede dirigir su revés a lo largo de la línea de manera consistente en el encuentro de Nitto ATP Finals, debería tener una ligera ventaja. Si elige no seguir la línea y no crea un ángulo cruzado lo suficientemente agudo, Rublev correrá alrededor de su derecha y la romperá por dentro, como lo hizo tan bien en Hamburgo.

Según los apostadores, este partido de Nitto ATP Finals, es un sorteo, y el campeón defensor figura como un ligero favorito de -125. Su récord de cabeza a cabeza está anudado en dos victorias cada uno, pero en base a sus respectivas actuaciones del domingo, espere que Tsitsipas elimine al ruso de la contienda de los últimos cuatro de la Nitto ATP Finals.