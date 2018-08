“Hablé con Messi. A partir de esa charla, él no está en esta convocatoria para estos dos partidos. No hablamos de lo que pueda suceder a futuro. Todos sabemos lo que representa para nosotros. Tengo una buena relación con él”. Fueron las palabras del DT, sin entrar en detalles, pero aclaró que de ningún modo prescindirá del crack mundial.

“No hay ningún entrenador en el mundo que le venga bien que Messi no venga. Hablamos los dos. Sería muy imprudente de mi parte decir que se quede y no venga, muy imprudente. En esta convocatoria no va a estar, y más adelante ya veremos. Todo fue en buenos términos”, señaló.

No cierra las puertas

Scaloni desmintió la negativa de alguna renuncia reciente. “Ningún jugador se bajó o me dijo que no quería venir. Todas las decisiones fueron por el bien de la Selección. Tenemos bien claro que necesitamos sumar gente a esta nueva aventura. Todos me dieron su disponibilidad. Entendemos que, en este momento, necesitamos a estos jugadores. La mayoría tiene buen presente y potencial, y es el momento de convocarlos”.

"Siento que es el momento de hacer el recambio. Yo no soy quien decida el final o el inicio de ninguno. El momento de llamar a estos chicos es ahora", agregó. "No tengo predilección por un sistema. De hecho, en L'Alcudia, con el Sub-20 jugamos con tres, cuatro y cinco defensores por ejemplo".

Aguantan a Chiquito

De los convocados la única duda es la de Sergio Romero, a quien esperarán hasta el domingo. “Todavía tenemos una semana para convocar a otro arquero del fútbol argentino, en caso de que Chiquito no puede estar”, dijo Scaloni.

También adelantó cuál es su identidad de juego: “No tengo predilección por un sistema. De hecho en L’ Alcudia, con el Sub-20, jugamos con tres, cuatro y cinco defensores, por ejemplo. No creo que sea importante eso y sí la ocupación de espacios”.