El Jardín 32 tiene suspendidas las clases por denuncias de abusos. ATEN aseguró que no hay enfrentamiento contra las familias.

En ese sentido, Guagliardo insistió en que no hay enfrentamientos con las familias, sino que hay un "reducido grupo de unos 4 padres" quienes han realizado "intimidaciones" a las maestras y directivas y por eso dijo que la fiscalía los convocó.

"Inclusive hubo un intento por parte de este reducido grupo de padres de ingresar en horarios nocturnos a casas de maestras de manera violenta, a los golpes en la puerta", aclaró el dirigente, quien además consideró: "Eso es lo que tiene que cesar".

Guagliardo manifestó que es importante que en este momento se deje actuar a la justicia que lleva adelante las investigaciones sobre los hechos denunciados y también que hay que resguardar a las infancias, cuidando también su intimidad. "Las infancias deben ser el objetivo de todos en este momento", consideró.

"Hay una persona que fue citado por la justicia, no hay otros. No es el único, pero no debe haber más de 4 padres los que fueron violentos. Nosotros presentamos pruebas, videos, fotos. También información que hemos podido recabar a través de redes sociales donde hubo amenazas concretas hacia los compañeros. Esto es lo que no queremos dejar pasar, esa violencia no ayuda a resolver la situación planteada", aseveró el dirigente, quien además destacó: "La vinculación familia escuela es un elemento fundamental en la formación de los niños y niñas y creemos que el espacio del jardín es un espacio de paz y de no violencia".