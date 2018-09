No hay reconciliación

Al ser consultada sobre cómo habían tomado la noticia su papá y su hermana, la joven fue contundente: “La verdad es que no me reconcilié con Jorge, ni con ninguno de ellos. Es una historia larga y cada uno sabe lo que hace. No tengo ganas de hablar de ellos”.

La verdad es que no me reconcilié con Jorge, ni con ninguno de ellos. Es una historia larga y cada uno sabe lo que hace”.

Luego reveló que Loly Antoniale la apoyó siempre y aclaró que nunca tuvo conflictos con ella. “Nunca estuve peleada con Mariana (por Loly). Jorge se separó de ella por culpa de Rocío (su hermana). Con la única que me llevé mal fue con la colorada (Agustina Kämpfer) y con Romina (Pereiro), su actual novia, no tengo vínculo”, confesó More, sin titubear.

No lo esperaba: después de sentirse mal y consultar a su médico, la joven se hizo un test y le dio positivo.

¡Sorpresa!

A la espera de su pequeño para fines de febrero o principios de marzo, Morena contó cómo se enteró de su embarazo: “Después de festejar el cumpleaños de Facu, el 9 de agosto, empecé a sentirme mal. Había tomado un poco de alcohol y la resaca me duró varios días. Llamé al médico y me preguntó si era posible que estuviera embarazada. Me hice un test y enseguida me dio positivo. ¡No lo podía creer!”.