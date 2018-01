“Siempre que estás bien planeás formar una familia, y yo estoy muy bien. Pero lo esperaremos para cuando Dios lo mande. No era el momento. Y agradezco a todos por estar. La gente me dio las fuerzas que en algún momento no tenía”, expresó la vedette en diálogo con Clarín. “Estoy bien. Vine a Punta del Este por trabajo, pero levanté todo para pasar unos días de relax”, agregó.

La Griega y su novio Javier planean casarse este año. Pese al mal trago, mantienen la esperanza de tener hijos.

La mediática aprovechó su estadía en Uruguay para celebrar su primer aniversario junto a Naselli, viendo el atardecer en el mismo lugar en que se conocieron. “Fue toda una sorpresa. Llevé velas, flores, almohadas, comida, dos copas para brindar y muchas cosas más”, detalló Xipolitakis sobre el festejo íntimo, que terminó siendo un multitudinario encuentro con sus seguidores. “Se llenó de gente y terminamos festejando todos juntos. Fue hermoso”, relató contenta.

Pese al feo episodio que le tocó vivir, Vicky no pierde la alegría ni las esperanzas de convertirse en madre. En su cuenta de Instagram compartió fotos de la celebración de su aniversario en las que posó vestida de blanco. “#Luz #Renacer #PuntaDelEste”, posteó junto a las postales, al tiempo que agradeció las muestras de apoyo por parte de la gente.

Vicky planea pasar por el altar este año. En septiembre la rubia había anunciado: “Con Javier apostamos a un futuro juntos. En el 2018 nos casamos. Siempre quise tener hijos y él quiere tener hijos desde que me conoció”.