"No queremos que pase lo mismo que en San Lorenzo"

"Justo ayer (por el lunes), una vecina me mandó mensajes y me dijo que había robado en dos casas. La semana pasada también le había entrado a una vecina", contó a LM Neuquén Rosa Díaz, la presidenta de la comisión vecinal del barrio Confluencia.

Sin embargo, al ser consultada sobre si habían denunciado los hechos, confió: "El comisario me dijo que no había denuncias contra el joven". Y aseguró: "Los vecinos dicen que fue él por el rostro, yo no lo conozco".

LMN pudo conocer que a la fecha no existe ninguna denuncia contra el adolescente, ni siquiera una demora, por lo que por ahora no hay nada contra él en el tiempo que lleva viviendo en el barrio Confluencia.

Cabe recordar que los vecinos de San Lorenzo incendiaron la casa el 5 de noviembre, tras una tarde de furia ante un intento de robo en una vivienda y, al día siguiente, regresaron y terminaron de quemar el lugar, incluso derribaron el techo para que no quede nada.

"Nosotros no queremos que pase lo que pasó en el barrio San Lorenzo", sostuvo Díaz, quien se mostró preocupada ante los dichos de los vecinos: "La vecina que me llamó me dijo que lo iban a atrapar los vecinos y también me resaltó que no quieren al pibe acá".

Por otro lado, Díaz les remarcó a los vecinos la necesidad de radicar la denuncia para que la Policía pueda investigar, pero que las respuestas que obtiene son: "Es que vas, decís que se roban las cosas y no las recuperan".

También indicó que está el tema de que como es adolescente, "lo demoran y lo largan a las dos horas". Pese a ello, espera que no se repita lo sucedido en el San Lorenzo.