No quieren que Robert Pattinson interprete a Batman

Estados Unidos. El portal Variety informó la semana pasada que Robert Pattinson está a un paso de convertirse en el nuevo Batman. El actor inglés se encuentra negociando con los productores del film, que se titulará The Batman y será dirigida por Matt Reeves. Y si bien aún no fue confirmado oficialmente, en las redes sociales ya circula una petición para exigir a Warner Bros. que no elija al actor de Crepúsculo.