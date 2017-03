No quiero ni pensar en su salida

Rubens Sambueza

El neuquino, jugador del Toluca, fue compañero de Gallardo en River.

Esperemos que River no pierda mucho con la salida de Gallardo. Por lo que escuché se va a ir a fin de año y River antes tiene cosas importantes que disputar, como el torneo y la Libertadores. Me parece que tiene un buen plantel para llegar lo más lejos posible.

Le ha dado un estilo de juego muy bueno, es un equipo que trata de jugar a la pelota y a la vez ofensivo, pero que al mismo tiempo es ordenado. Juega como quiere Marcelo.

Ojalá que al que lo reemplace le vaya bien. Seguramente llegará un técnico importante y River tiene que ser el equipo ganador de toda la vida.

La verdad que lo vivo como un hincha más de River y como ex compañero de Gallardo, no quiero ni pensar en su salida, quiero disfrutar de ver a River en este gran momento y las cosas que está haciendo bien. Me alegré con los títulos y los triunfos, como el del miércoles en Colombia.