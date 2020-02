"No quiero que en la asunción esté el dictador Maduro"

"No estoy dispuesto a que en nuestra asunción esté el dictador Maduro", dijo tajante el presidente electo de Uruguay, Luis Lacalle Pou, y adelantó que tampoco invitará a representantes de Nicaragua y Cuba al acto que será el 1 de marzo. "Es una decisión personal, de la cual me hago cargo. Esto no es Cancillería, esto no es protocolo, esta es mi persona que tomó esta decisión", agregó en diálogo con Radio Universal.