Se perdió su perra y, como no tenía fotos, dibujó carteles

José Manuel, un nene de 11 años que vive en México, busca desesperadamente a su perra "Estrella". Al no tener fotos del animal, se decidió a dibujarla a mano y crear 15 carteles para pegar en la ciudad con ánimo de encontrarla. "No tenía fotos y mi hermana me dijo que la dibujara... Sé dibujar pero nada más vi una imagen en internet y la calqué, calqué como muchos la ponen en el celular abajo y la calcan, la copié así normal y yo así me inspiré a hacerla", contó José Manuel.