No se salva nadie: roban en las casas de dos diputados

"Una vecina me alertó en la madrugada de que había gente en los techos así que salí al patio de casa, pero no había nada. De todas formas me quedé despierto como 40 minutos y después me fui a dormir porque ya eran las 4 de la mañana. Cuando me desperté tipo 6:30 salí al patio y descubrí que se habían metido igual", relató Monteiro.

Al diputado le barretearon la puerta de un depósito taller que tiene en la parte de atrás de la vivienda y le llevaron distintos tipos de herramientas, amoladora, soldadora, agujereadora, y una bicicleta de montaña valuada en unos 30 mil pesos.

"El sábado pasado de nuevo sentimos ruidos en los techos y volví a salir al patio y nada. Me da temor la situación más que nada por mis hijas. Además, hace un mes de la puerta de casa, tipo 16, me robaron la rueda de auxilio del auto y no nos dimos ni cuenta", detalló el legislador, que está preocupado por la seguridad.

“Hablando con los veci- nos nos fueron contando lo que había pasado. Los ladrones anduvieron por varias medianeras, pero nos tenían estudiados a la mayoría”, Juan Monteiro.

En tanto, el diputado emepenista Ramón Soto, ex intendente de San Patricio del Chañar, sufrió un robo en su casa el 22 de octubre al que, obviamente, se había pretendido no darle trascendencia pública.

Lo cierto es que los delincuentes ingresaron a la casa y le llevaron prendas de vestir y cosas varias de acuerdo a lo que denunció en la Comisaría 13 de El Chañar.

“Es preocupante la segu- ridad en Neuquén. Porque en una provincia que crece y donde hay dinero también vienen delin- cuentes porque saben dónde tienen que ir”, Juan Monteiro.

Lo cierto es que los ladrones actuaron de manera bastante profesional, porque cuando fue Criminalística a buscar rastros no pudieron levantar ni uno. Además, los delincuentes sabían que en la zona no había cámaras de vigilancia, ni públicas ni privadas, por lo que las pesquisas para esclarecer el caso están complicadas.

