"No somos usurpadores de la casa, tenemos todo al día"

Días atrás una disputa entre los dueños de una casa y sus inquilinos sacudió el barrio Mariano Moreno. Por un lado, quienes alquilan el lugar aseguraron que no pagan el alquiler, pero en diálogo con LMN, Soledad Renda, aseguró que el locatario “se negó a hacernos un contrato porque no tiene nada a su nombre. Estamos en un litigio legal y no se sabe si la casa es suya porque los servicios llegan a nombre de una mujer que murió hace años”.