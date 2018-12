No tan dulce Navidad para Vaca Muerta

Fueron, quizás, los 15 días más complicados para Vaca Muerta en lo que va del 2018. Una suma de factores hace que la recta final hacia el 2019 sea con algunos nubarrones. La velocidad de los cambios de escenarios, pese a ser una constante del sector, no deja de traer una cuota de asombro. Primero, el derrumbe del Brent, esta semana en torno a los 55 dólares. Hace casi nada (el primero de octubre) alcanzó su máximo del 2018, con 85 dólares por barril, para experimentar una caída superior al 30 por ciento. Es el mínimo desde octubre 2017, y todavía no está claro cuál es el límite para el modo “cuenta regresiva” en el que parece sumido el barril, una variable clave para los desarrollos de no convencionales en Vaca Muerta.