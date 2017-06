Nora Leydet y Valeria Cabral remarcaron que se trató de "una decisión personal". "Hace mucho tiempo falleció su mujer, siempre estuvo triste por esto. Su último amigo falleció el mes pasado y no tenía a nadie más", relataron.

Las mujeres contaron que su tío las había llamado para decirles que se sentía mal y que quería irse con ellas, que eran su única familia, a Buenos Aires.

"Una pierna no le funcionaba bien, no podía ir a comprar y quería ir a Buenos Aires con nosotras. Somos las únicas que quedamos de la familia, lo visitamos muy seguido, pero decidió que ya solo no podía seguir", explicaron.

En ese marco, confirmaron que esta mañana fueron a la delegación del organismo para averiguar cómo se hacía el trámite para poder cobrar la jubilación y la pensión en Buenos Aires.

Averiguamos, no lo hicimos porque hay que sacar el turno y hay que hacer varios trámites

En ese momento, el jubilado les dijo que lo esperen, que conocía a alguien e iba a ver "si puede hacer algo". Allí fue cuando subió al primer piso, sacó el arma y se pegó un tiro.

