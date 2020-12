Nochebuena: 3 recetas fáciles para lucirse en la cena

La salsa vitel toné tiene muchas versiones, algunas más complejas con más procesos e ingredientes y otras más sencillas como esta. La clave de la practicidad de esta versión de Vitel toné es que no tiene ni atún, ni anchoas, por lo que no tendrás ni que lavar ni que escurrir pescado.

Jugo de 1 limón

1 cucharada de alcaparras

1 taza de mayonesa

300c.c. de crema de leche

½ taza de aceite

2 huevos duros

Preparación: en esta versión del plato clásico de Navidad argentino solo tenés que mezclar los ingredientes en una procesadora, llevarla la mezcla a la heladera por 2 horas y la salsa quedará lista para bañar el peceto. Si deseas aligerar un poco la salsa podés sumarle jugo de cocción del peceto o caldo de verduras.

Mayonesa de ave

Esta ensalada no puede faltar en la mesa de la cena de nochebuena, y aunque no podés hacerla en 10 minutos, no te mentiremos, te explicamos la forma más sencilla y rápida de prepararla.

¿Qué necesitás?

Papas

Zanahorias

Suprema de pollo

1 Lata de arvejas

Mayonesa

Preparación: pelá y picá las papas y las zanahorias en cubos. Para simplificar la cocción, en lugar de colocar dos ollas al fuego, colocá una sola con suficiente espacio y agua para las dos verduras. La zanahoria irá primero al fuego, por ser la más dura, y pasados 15 minutos agregá las papas y dejá hervir todo junto por 20 minutos más.

Cuando coloqués la zanahoria a hervir hacé lo mismo con la suprema de pollo, pasado los 30 minutos de cocción verificá que esté cocida en su interior (su color debe ser totalmente blanco). Una vez cocida, retirala del agua, dejala enfrías y desmenuzar. Para desmenuzar con más rapidez podés usar una batidora en velocidad 1 o una procesadora con poca intensidad.

Una vez hayas desmenuzado el pollo y sacado las papas y las zanahorias del agua, mezclá con los demás ingredientes y listo. Es importante que seas generoso con la mayonesa.

Tomates rellenos

¿Qué necesitas?

Hay muchas recetas y muchos rellenos que podés usar para hacer este plato tradicional para la cena de Nochebuena, pero aquí te presentamos una sencilla, deliciosa y y sin complicaciones.

Tomates

Atún

Mayonesa

Queso rallado

Una lata de choclo

Especias

Preparación: lavá los tomates, quitale un pequeña parte de la zona superior con un cuchillo y con una cucharilla retirale el interior. En un bold menzclá los demás ingredientes con las especias que más te gusten, rellená los tomates con la mezcla y listo.