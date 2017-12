Noel Gallagher le dijo no a Oasis y mató a los Guns

“Sólo me veo forzado a pensar acerca de Oasis cuando me hacen una entrevista. Sé que la gente no va a dejarlo ir, hablo de la gente en general. Y en algún punto es halagador, porque quiere decir que hiciste algo realmente importante. Pero ya lo hice. Estoy hecho con eso, y volver a hacerlo no entra en mi cabeza”, dijo el músico a Music Feeds.

Durísimo

Al hacer una comparación con otras populares bandas, Noel le dedicó unas picantes palabras a la reunión que realizó Guns N’ Roses.

“Si Axl Rose o Slash o alguno de esos tipos fueran tan buenos como yo, no estarían en Guns N’ Roses”, afirmó el músico. Y luego agregó: “Ya conquisté el mundo lo suficiente, y tengo suficiente dinero. En verdad, tengo demasiado de ese sucio dinero. No necesito tampoco la gloria, no necesito ser un rockero de estadios. Lo hice cuando tenía 20, 30 y 40, y fui bueno en eso. Pero no quiero ser particularmente un rockero de estadios a mis 50. Creo que eso es indigno”.

Nueva visita

El guitarrista que acaba de lanzar su nuevo álbum titulado Who Built the Moon? (con su banda High Flying Birds) en marzo regresará a nuestro país para ser parte del Lollapalooza 2018. El primer corte del CD es “Holy mountain”.

Noel ya estuvo en Argentina en octubre pasado. En esa oportunidad arribó para abrir los shows de U2 que realizó en el Estadio Único de La Plata.