Noruega: mueren 23 personas tras aplicarse la vacuna Pfizer

En torno a las vacunas contra el coronavirus, se han generado muchas noticias falsas y otras que, aunque no causen agrado en las personas, deben ser informadas con veracidad y objetividad. Una de las vacunas más cuestionadas es la Sputnik V de Rusia, quien ha recibido infinidad de críticas por países como Estados Unidos donde fabrican la dosis inmunizadora de Pfizer .

La competencia de la Sputnik V critica mucho el tiempo de producción de la fórmula para la vacuna rusa, así como también la premura con la que se patentó la marca en todo el mundo. La vacuna rusa a diferencia de la americana (Pfizer) es una de las más aplicadas en el hemisferio occidental y hasta ahora no se confirma al menos en Argentina, el deceso de alguna persona luego de la aplicación de la dosis inmunizadora contra el coronavirus. Ahora bien, donde sí se confirmó el fallecimiento de varias personas luego de aplicarse alguna vacuna, fue en Noruega donde 23 ancianos murieron luego inyectarse las vacunas de Pfizer.

Veintitrés muertes son un gran número en proporción al total de dosis colocadas, casi 1 cada mil. Pero sorprendentemente, los principales medios de comunicación tanto en inglés como en la Argentina no informaron el incidente en Noruega de inmediato, como si entre ellos hubieran llegado a un acuerdo para silenciarlo. Los principales medios de comunicación estadounidenses y británicos obviamente también minimizaron esas muertes.

Argentina hasta ahora mantiene un buen ritmo de vacunación con la Sputnik V y más allá de síntomas leves considerados efectos secundarios de la vacuna rusa, no se ha registrado ningún deceso por este fármaco ruso. Mientras que las dosis de Pfizer no han llegado al país gracias a exenciones de responsabilidades que la empresa norteamericana plantea y que no son aceptadas por el gobierno de Alberto Fernández.