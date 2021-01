Novavax anunció que su vacuna tiene una efectividad del 89,3%

La farmacéutica estadounidense Novavax anunció que su vacuna contra el COVID-19 mostró una efectividad del 89,3%. No obstante, admitieron que la eficiencia ante la variante del SARS-CoV-2 descubierta en Sudáfrica es considerablemente menor, cercana al 50%.

En este sentido, el empresario indicó que los investigadores esperaban que las mutaciones modificaran los resultados del ensayo pero admitió que "la diferencia entre resultados fue una sorpresa para todos". Así, la respuesta inmune fue efectiva en un 89,3% frente a la cepa original y ante la variante hallada en Africa, un 49%.

De acuerdo con The New York Times, el ensayo de Sudáfrica fue relativamente pequeño, con solo 4.400 voluntarios, y no fue diseñado para ofrecer una estimación precisa de cuánta protección brinda la vacuna. Aún así, los resultados fueron lo suficientemente alarmantes como para que la compañía revelara que pronto, comenzaría a diseñar una nueva vacuna para proteger contra la variante.

Johnson&Johnson evidenció un 66%

La compañía Johnson & Johnson anunció que su vacuna de única dosis contra el COVID-19 evidenció una eficacia del 66% en los estudios de la fase 3. Además, precisaron que la efectividad alcanzó un 85% de efectividad en los casos de personas con síntomas fuertes.