Novia de Ricky Montaner lo sorprende en su cumpleaños

En primer lugar, la actriz llevó a su prometido a disfrutar de una romántica velada a bordo de un yate, pero lo que él nunca se imaginó era que su familia lo estaba esperando para unirse a la celebración.

El segundo regalo del intérprete incluyó un viaje al parque Disney World en Orlando acompañado de sus padres, Ricardo Montaner y Marlene, su hermano Mau, su cuñada Sara, Camilo y varios amigos.

Durante el paseo todos lucieron unas camisas con la descripción "Ricky's 30th" y una foto del artista cuando estaba pequeño.

"Vos me hacés la mujer más feliz del mundo. Lo único que me importaba era homenajearte en este día como vos te merecés. Sorprenderte como vos lo hacés conmigo desde que te conozco. Hacés cada detalle y cada hora un momento especial. No se...Es que sos tan increíble amor. Cómo explicar como me hacés sentir, cómo me cuidas, me valoras, me hacés sentir tan amada y tan especial", escribió Roitman en su cuenta de Instagram.

"Te regalo todo lo que siento, lo que tengo y lo que soy. Felices 30 al hombre de mi vida, al más auténtico, más generoso, talentoso, al que no le da miedo ser diferente", agregó la rubia.

Minutos después, Ricky no dudó en agradecerle a su pareja por todas las atenciones que recibió en un día tan especial.

"El mejor regalo y el mejor cumple. 30 años más no me alcanzan para pasarlos contigo. Te amo", comentó el cantante.

Se casan

Cabe destacar que Ricky Montaner y Stefania Roitman se comprometieron en matrimonio a mediados de octubre luego de ocho meses de noviazgo.