Nueva Avenida Mosconi: habilitaron los primeros 200 metros y anticipan cuándo abrirán el próximo tramo

La Municipalidad comenzó la habilitación de la nueva traza de la avenida Mosconi. Estiman que en un mes y medio estarán liberadas las primeras 24 cuadras.

La nueva avenida Mosconi comenzó este martes a cambiar su dinámica de circulación con la habilitación de los primeros 200 metros de la nueva traza. El tramo que ya pueden utilizar los vehículos se extiende desde Gatica hasta Chaneton y forma parte de un esquema de apertura progresiva que permitirá avanzar con los trabajos que todavía deben realizarse sobre las antiguas colectoras.

Según explicó el secretario de Infraestructura y Planificación Urbana de la Municipalidad de Neuquén , Alejandro Nicola , las primeras horas de funcionamiento fueron positivas y se desarrollaron de acuerdo con lo previsto. Ahora, el objetivo está puesto en continuar liberando sectores de manera gradual, a medida que las obras permitan retirar los cercos de seguridad y completar las condiciones necesarias para el tránsito.

El próximo tramo que se habilitará tendrá unos 300 metros y, aunque todavía no existe una fecha exacta porque depende del avance de distintos frentes de obra, Nicola estimó que podría quedar habilitado en aproximadamente 15 días.

Claudio Espinoza

La apertura no tendrá un cronograma rígido. La Municipalidad trabaja sobre una traza de casi seis kilómetros, desde Gatica hasta el puente carretero que conecta Neuquén con Cipolletti, donde existen diferentes sectores con distintos grados de avance. Por eso, las habilitaciones se irán definiendo de acuerdo con las condiciones que presente cada tramo.

“Yo estimo que la próxima será en 15 días, el próximo tramo de 300 metros más”, explicó Nicola en declaraciones radiales, aunque aclaró que los tiempos pueden variar según las características de cada sector.

Una obra que avanza por etapas

La habilitación de los primeros 200 metros no significa que ese sector de la obra esté completamente terminado. Por el contrario, se trata de una apertura parcial que permite comenzar a trasladar el tránsito a la nueva traza mientras continúan los trabajos en las colectoras.

El cambio tiene un objetivo concreto: liberar las antiguas colectoras para que allí puedan avanzar las obras del gran pluvial longitudinal, las nuevas veredas, la bicisenda y los espacios verdes.

Claudio Espinoza

En paralelo, los equipos municipales ya comenzaron con el zanjeo y la colocación de los grandes caños que conformarán el sistema pluvial. Se trata de conductos que, según explicó Nicola, tienen diámetros de hasta 1,5 metros y que son instalados a profundidades que pueden alcanzar entre tres y cinco metros, dependiendo de la zona.

La estrategia será repetir este mecanismo a lo largo de la avenida: habilitar un sector de la nueva traza, retirar el tránsito de la colectora y aprovechar ese espacio para continuar con las obras que todavía faltan.

El funcionario municipal dio también una estimación más amplia sobre los próximos avances. En aproximadamente un mes o un mes y medio podrían quedar habilitadas las primeras 24 o 25 cuadras de la nueva avenida.

Claudio Espinoza

Pero el plazo dependerá de varios factores. La obra se desarrolla simultáneamente en distintos puntos y existen sectores donde fue necesario realizar trabajos adicionales sobre el suelo. En algunos lugares, las lluvias complicaron las tareas porque el terreno quedó completamente anegado y debe ser retirado, reemplazado por suelo seco y posteriormente compactado.

También hay cruces que demandan trabajos más complejos por la cantidad de infraestructura que atraviesa la avenida. Entre ellos se encuentran los cruces de Bahía Blanca y Olascoaga donde se intervienen redes pluviales, agua, cloacas, energía eléctrica y fibra óptica.

En algunos sectores, incluso, se colocan varios caños pluviales de 1,5 metros de diámetro uno al lado del otro y se construyen protecciones especiales de hormigón para resguardar las instalaciones.

Por eso, Nicola evitó establecer un calendario cerrado de habilitaciones. La intención es avanzar lo más rápido posible, pero sin comprometer la seguridad de quienes circulan por una obra que todavía está en ejecución.

Estacionamiento provisorio y precaución

Uno de los cambios que ya pueden observar quienes circulan por el primer tramo habilitado es la aparición de sectores destinados al estacionamiento. Nicola explicó que se mantuvo una modalidad similar a la que existía sobre la colectora: los vehículos circulan por los carriles centrales y se delimitó un espacio lateral para estacionar.

Sin embargo, ese estacionamiento es transitorio y forma parte del esquema de obra. A medida que se retiren los cercos y se habiliten nuevos sectores, la circulación irá adquiriendo su configuración definitiva.

Claudio Espinoza

Durante los primeros 20 o 25 días, además, habrá una indicación especial para peatones: quienes estacionen deberán dirigirse hacia las esquinas para cruzar, ya que todavía no están habilitados todos los cruces peatonales de la nueva traza.

La advertencia central de la Municipalidad es que la avenida continúa siendo una zona de obra. Aunque algunos sectores ya estén abiertos al tránsito, todavía hay máquinas, trabajos de infraestructura, cercos y sectores en construcción.

El tramo habilitado ya cuenta con alumbrado público sobre el bulevar central. Esa primera etapa permite iluminar ambas manos de circulación.

Pero la iluminación definitiva será más amplia. Una vez que se construyan los cordones laterales, se colocará una segunda línea de columnas con luminarias. De esta manera, cada mano tendrá un esquema de iluminación doble, con columnas enfrentadas que permitirán reforzar la iluminación de la nueva avenida.

La habilitación de este primer sector marca así el inicio de una etapa diferente de la obra. Después de meses de trabajos sobre una traza que modificará uno de los principales corredores viales de la ciudad, el tránsito comenzó a trasladarse progresivamente a la nueva avenida.