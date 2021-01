Nueva canción de Camilo es contra los que viven de las apariencias

CAMILO 2.jpg Reacción negativa al nuevo tema de Camilo, Ropa Cara.

Camilo contrasta con su tema una relación amorosa entre una chica que pertenece a una familia de mucho dinero junto con un chico de bajos recursos y, aunque la joven tiene interés en estar con el pretendiente, le exige que cambie la forma de vestir. Que deje de usar harapos y comience a vestir de reconocidas marcas como Gucci o Prada. “un día me dijo: ‘mira, tú así no me sales, con esa ropita como de ‘Garage Sale’. Y ahora quiere que me ponga ropa cara, Balenciaga, Gucci, Prada”, relata un fragmento del tema Ropa Cara.