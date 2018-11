p22-f01-c-esmeralda-mitre-bailando.jpg

“Canto bien”

Cuando le consultaron cómo la trataba la gente en la calle, la cantante dijo que “no ha recibido un solo comentario malo”. “Todo es ‘Esmeralda, qué divertida sos’, ‘qué genia’, ‘qué bien cantás’, y después vas a un programa y sos pésima. Yo canto muy bien, por algo la discográfica más importante de este país me contrata”, dijo la hija de uno de los dueños de Papel Prensa.

Por otro lado, Mitre se refirió a su participación en el “Bailando” y consideró que Tinelli se divierte con ella. “Él la pasa muy bien y se divierte porque tiene el mismo humor que yo”, aseguró la participante del reality. Y agregó: “Hay un mismo humor y yo tampoco me dejo gastar por nadie. El que quiera creer que me gasta está equivocado. Yo soy muy agradecida a Tinelli porque me da un gran lugar”.