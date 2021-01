Nuevamente Marcelo Gallardo suena para dirigir al Barcelona

Ahora, nuevamente surge el ruido con el equipo de Leo Messi y que actualmente es dirigido por el holandés Ronald Koeman. Así es, ahora empiezan a correr rumores que vinculan a Marcelo Gallardo con el Barcelona . Según el medio Sport de España, una nueva portada sale con la imagen del entrenador de River y el escudo del Barcelona, asegurando que será el próximo fichaje técnico del club para suplantar a Koeman en caso que no consiga la Liga de España o peor, que no haga buen papel en las definiciones de la Champions League.

GALLARDO VALVERDE.jpg Los rumores sobre Marcelo Gallardo (River) con el Barcelona, empezaron durante la gestión de Valverde.

Estos rumores sobre el interés del Barcelona con Marcelo Gallardo, no son algo nuevo. De hecho, cuando estaba la crisis deportiva del club bajo la gerencia de Valverde, se hacía humo con respecto a la llegada del argentino para tomar las riendas del equipo, sin embargo, no pasó a ser otra cosa que no fuera eso. Ruido.