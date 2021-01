Nuevo escándalo de Fede Bal: ¿Seguirá en su obra?

Finalmente, el periodista Ángel de Brito publicó el resultado negativo del hisopado que se realizó Fede Bal, luego de participar en las fiestas.

Vale la pena destacar que en recientes declaraciones de Cinthia Fernández, comentó que durante los ensayos de la obra, los cuales ya venían haciendo, decidieron no besarse: "En la escena que había planteado un beso, el elenco había planteado no hacerlo, o hacerlo de otra manera, por el tema del protocolo con la distancia. Y él quería hacerlo igual para que la gente se entretenga", contó en Los Ángeles de la Mañana.

Luego, Ángel de Brito le consultó si llegaron a besarse y ella respondió: "No, justamente esa escena la frenamos después de lo de la fiesta con El Polaco. Llegó el último día antes de Navidad y fue cómo planteamos esta escena. No sabíamos si plantearla con baile o no, de verdad yo te digo, mis hijas son de riesgo: Las dos son prematuras y la más chica tiene un problema respiratorio".