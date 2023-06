Durante el lunes llevaron a cabo una manifestación en el acceso al aeropuerto Presidente Perón que causó numerosos inconvenientes.

manifestacion desarrollo social.jpg Durante el lunes, los trabajadores de Desarrollo Social llevaron el corte al acceso del aeropuerto

“Dejaron firme ese decreto, se puede revisar porque hay gente que no es de Desarrollo Social y no trabaja en ningún lado. Es gente que hizo campaña política y ahora pasa a planta permanente con categorías muy altas”, sostuvieron días atrás las trabajadores que encabezan la protesta que no tiene aval de ATE ni de UPCN.

“Con los gremios no negociamos más. Con los gremios no se negocian sino con quien nos resuelva la situación. Nos llamaron a una mesa para generar la paz social, pero eso se genera no llevando más ñoquis al gobierno, no poniendo gente que cobra todos los meses como nosotros y no le laburan un día a nadie”, remarcaron los manifestantes. En tal sentido, en el caso también interviene la Defensoría del Pueblo para realizar una mediación.