Nuevo récord del Bitcoin: sube un 16% y supera los 45 mil dólares

Pese a la apuesta de la empresa, surgida después de que el propio Musk mostrara su entusiasmo por ella en la red social Twitter, Tesla advirtió que era un activo “altamente volátil” en su precio y que su adopción a largo plazo por los inversores, consumidores y empresas es “impredecible”.

EY5P2QNGWVD6DN56FDNIOLQWOQ.jpg

Cada vez más empresas aceptan la criptomoneda, de hecho, en los últimos doce meses, el valor de una sola unidad de Bitcoin aumentó de menos de 10mil dólares a más de 40 mil. Además del interés de Tesla, empresas como Square e IBM están usando Blockchain (cadena de bloques), la tecnología detrás de la criptomoneda, para diseñar y mejorar los métodos de pagos digitales, con lo que la criptomoneda más importante tiene cada vez más difusión.

Un informe de The New York Times analizó los posibles usos de la criptomoneda, cada vez más difundida como alternativa de inversión, pero también como un medio de pago. “Bitcoin simplemente no es la moneda más eficiente hasta ahora”, comentó Henry Elder, director de gestión de patrimonios en Wave Financial, una firma de activos digitales con sede en Los Ángeles, EE.UU.

Se supone que Purse funciona de la siguiente manera: un cliente elige los artículos que quiere comprar en Amazon, luego copia las URL y regresa a Purse, donde se procesa la transacción por medio de tarjetas de regalo (gift cards) que el servicio adquirió de gente que quiere criptomonedas.

Purse les garantiza a sus clientes un descuento mínimo del 5% sobre los precios de lista en Amazon y agrega la opción de negociar para recibir hasta un 15 por ciento. De todos modos, la operación no es del todo sencilla. Por ejemplo, para adquirir un paquete de 20 mascarillas KN95 color negro por USD 42,99 con dinero en una cartera de Bitcoin, el precio a pagar resultó mayor. Cuando llegó el momento de dar clic en “comprar”, el precio total —con comisiones— era de USD47,47, y eso incluía el 8% de descuento ofertado para la operación.

“Como había recibido un mensaje en una ventana emergente de un representante de servicio al cliente de Purse llamado Eduardo, quien me escribió desde Buenos Aires, para ofrecerme asistencia técnica, quise contactarlo y recibí un mensaje automatizado que decía que Eduardo ‘no estaba’ y que el tiempo promedio de respuesta para resolver dudas era de un par de horas”, describió el cronista de The New York Times. “Todo el asunto me pareció como pedir algo en UberEats, salvo que al final del trámite ni siquiera hubo una bolsa de comida fría. En definitiva, no fue como comprar directamente por Amazon solo con un clic”, finalizó.