"Nunca podría dejar el club"

“Ya veía que no sé si estaba a la altura de la circunstancia. Soy bastante exigente conmigo y sentía que ya no era el de antes. Antes de que sea demasiado tarde, de que no pueda sumar dentro de la cancha, prefiero irme bien. Desde principio de año empecé a pensarlo y a mitad de año ya había tomado la decisión. Además, está el medio scrum Emilio Munarin que la está rompiendo, así que no me quedaba mucho más tiempo en primera”, contó Ochoa, que debutó en la elite en el 2001, con 18 años.

Ochoa recibió saludos y muestras de afecto desde todos los clubes, y en su “segunda casa” lo definieron como el mejor jugador de la historia del club. “Siento mucha emoción y extremadamente contento por lo que se dice de mí y el cariño que me da la gente del club. Quizás por ahí uno no es consciente de todo eso hasta que te lo transmiten de esa forma. Es tremendo”, expresó el rugbier.

Un merecido descanso

Ochoa tiene pensado tomarse un descanso, recargar fuerzas y volver al club para aportar desde otro lado; no descarta la posibilidad de dirigir en algún momento.

“Pasó mucho tiempo, arranqué a los 4 años, jugué 17 en primera y es un montón. La verdad es que estoy cansado. La idea es tomarme un descansito ahora, tener un poco de tiempo libre y después volver y ayudar en alguna división, en la comisión o en lo que pueda, pero nunca podría desvincularme del club”, reconoció Gabi.

A Ochoa también le gustaría seguir los pasos de su padre, un reconocido ex entrenador del club. “Me gustaría dirigir en un futuro no muy lejano. En realidad me gustaría estar junto a mis ex compañeros, aportando desde algún lugarcito”, contó.

Gabi se retiró con un triunfo en el clásico frente a Marabunta por la plaza al TDI.

Aquella tarde en Santa Fe

Si tiene que elegir un momento en su carrera, Ochoa se queda con el del sábado 28 de abril del 2012, cuando Alto Valle derrotó por 13 a 11 a Santa Fe de visitante y ascendió a la zona campeonato. “Tengo ese momento grabado en mi memoria, es de los más felices de mi vida”, aseguró Gabi. Al año siguiente, el seleccionado jugó en la elite y hasta recibió la visita de la URBA en El Hormiguero.

“A nivel club, hubo muchos lindos. Si tengo que elegir, me quedo con un partido que le ganamos en el club a Lince de Tucumán, y otro a Jockey de Villa María en Córdoba. Son dos partidos a nivel club que me marcaron”, dijo el ahora ex medio scrum, integrante de una generación que ganó prácticamente todo lo que jugó.

Pasó una década para que los clubes valletanos volvieran a jugar junto a los cuyanos, y Ochoa no tiene dudas de que si se hubiese dado antes, iban a ser protagonistas. “Por un año no lo jugamos, una lástima. Con esa generación con la que ganamos todo estábamos preparados para el Cuyano y yo creo que podíamos ganarle a cualquiera con ese equipo. Ahora hay un equipazo también, pero con muchísimo recambio. Hubiese sido lindo jugar en este momento con ese equipo ya armado, es más, lo pedíamos todo el tiempo”, recordó el alma de una generación dorada.

“Nos encantaba jugar en la selección, éramos un grupo en el que todos éramos muy amigos. El ascenso en Santa Fe fue uno de los momentos más felices de nuestra vida, incluyendo muchos chicos de Marabunta”."Con esa generación con la que ganamos todo estábamos preparados para el Cuyano y yo creo que podíamos haberle ganado a cualquiera”. Gabriel Ochoa. El medio scrum se despidió de su etapa como jugador.

“Gabi para nosotros es el jugador más importante en la historia del club. Lo vamos a extrañar muchísimo".Joaquín Sepúlveda.Capitán de Neuquén RC

“Por los años, por todo lo que ganó, lo que es para los chicos y como persona, lejos es el jugador más importante”.Fernando Garuti.Entrenador del Azul