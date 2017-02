Maximiliano Maripil. Entrenador de Confluencia

El hecho de que nosotros vivamos a tantos kilómetros de distancia de los centros futbolísticos nos obliga a pagar si queremos estar interesados en el tema del fútbol. No nos queda otra, porque no tenemos la posibilidad de ir a ver un partido de primera división tan fácil. Creo que al que le gusta verdaderamente el fútbol está obligado a pagar y el que por ahí no tanto elegirá ir los bares. Pero no hay muchas opciones: o pagás o te quedás afuera.