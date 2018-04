Entrevistado por Catalina Dlugi, el actor reconoció que tiene muchos TOC (trastornos obsesivos compulsivos). “Tengo un montón”, fue la respuesta del galán cuando la conductora de Agarrate Catalina lo consultó por el tema. Luego, Castro se dedicó a enumerar algunos de ellos y sorprendió a más de uno.

¿Imbancable?

“¿Cuáles son mis TOC? El orden, la limpieza y los olores. Me vuelve loco la gente que usa mucha colonia. ¡Qué antiguo! Que usa mucho perfume. Tengo un montón de TOC. También me molestan los ruidos. Igual son míos, no te cago la vida con eso. Me los banco. Bueno, a mi mujer un poco (risas). Somos una sociedad”, explicó el actor.

p28-f02-luciano-castro-sabrina-rojas.jpg

Cero tecnología

Por otro lado, el actor también reveló que no tiene computadora ni maneja redes sociales. “Soy un hombre arcaico, no manejo redes sociales, no tengo compu, no sé mandar un mail y miro sólo aire en televisión”, confesó, orgulloso de ser chapado a la antigua.

Como si eso no alcanzara, también contó que tampoco es muy galán en la vida cotidiana: “Si le llevo flores a mi mujer tengo que dar explicaciones porque es algo que nunca hago”.