Ofrece una recompensa a quien le devuelva a su yegua Shekina

Fue de esta manera que llegaron hasta el paraje El 30, pero no pudieron encontrarla por ningún lado. Hoy se despertó a primera hora para continuar la búsqueda junto a sus familiares.

Shekina, nombre con el cual fue bautizada la yegua, significa "gloria de Dios".

"Te pago lo que vas a hacer carneando a mi yegua. Sé que el que me la robó me conoce. Ofrezco $25 mil para que me la devuelvan", comentó Yesica, desesperada.

A su vez, indicó que -gracias a las cámaras de seguridad de un vecino de la zona- logró constatar que los ladrones son dos hombres.

Shekina es color marrón claro y tiene una mancha blanca en la cabeza. Se incorporó a la familia Rubilar hace siete años gracias al primer trabajo de Yesica, con el cual pudo ahorrar lo suficiente para comprarla. Desde ese momento, son inseparables.

Cualquier información comunicarse al número de teléfono 2994082271

