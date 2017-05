Ola anti-Trump: venden remeras proinmigrantes

Meses más tarde, cuando Trump asumió las riendas del país, Ramírez tuvo la idea de imprimir camisetas con la frase “Resist” (“Resiste”) que es el lema del movimiento de resistencia a las acciones presidenciales. “He tenido una buena respuesta de la gente. Hacer estas camisetas me ayuda con ingresos pero también contribuye a la causa inmigrante. Yo también soy inmigrante”, aclara, mientras aprovecha la ola anti-Trump que crece en Estados Unidos.

Las camisetas son impresas en serigrafía, una técnica que permite la reproducción de imágenes sobre cualquier material. “Son 100% algodón, las vendo a cinco dólares cada una y tengo en todas las tallas”, precisa.

Por las gorras cobra 10 dólares, ya que el bordado e impresión le requieren “un mayor trabajo”, explica. Y el momento para la venta es más que oportuno: las marchas y protestas en favor de los inmigrantes. El 1° de mayo montó un tendido con todas sus prendas sobre la calle Spring frente al edificio del Ayuntamiento de Los Ángeles. Y mientras los manifestantes se congregaban y sus líderes pronunciaban fuertes discursos contra las políticas del presidente Trump, él vendía sus camisetas y gorras. “Me fue muy bien porque viajé a venderlas a marchas por todo el país en los estados de Oregon, Texas y Washington. Y mandé a vender a Chicago”, revela.

Cerca de él hay otro vendedor que aclara que lo suyo no es oportunismo, básicamente porque lleva 20 años vendiendo en la calle. “Las camisetas con la leyenda ‘I love inmigrantes’ no nacieron con Donald Trump. Las creamos hace nueve años con el artista Francisco Delgado”, cuenta este hombre que la pelea desde los tiempos de George Bush y que prefiere mantener en reserva su nombre... pero no el de su obra.

u$s 5 cuestan las remeras de algodón con las inscripciones. Las gorras valen 10 dólares.

Algo de política y también comercio

Más allá de ser vendedores y de aprovechar el momento para sacar una tajada económica que los ayude a subsistir de la mejor manera posible, este grupo de mexicanos que se dedica a estampas políticas, por sobre todas las cosas hace política y divulga mensajes para que lleguen lo más lejos que puedan. “Las camisetas las vendemos en las manifestaciones y es nuestra forma de luchar y dar apoyo. Estuvimos también en la localidad de Murrieta para contrarrestar las protestas contra la llegada de niños inmigrantes al país. Fuimos a apoyarlos”, comenta Miguel Ángel. Sus camisetas impresas también en serigrafía se pueden adquirir al contactarlo a través de su cuenta en Instagram, I love_inmigrantes. Aunque dice que donde más venden es, claro, en las manifestaciones. “Las vendo a cinco dólares. Son 100% algodón, de buena calidad”, asegura mientras las sostiene en los brazos y las muestra a los que pasan cerca suyo y quieren quedarse con un recuerdo bien de esta época en EE.UU.