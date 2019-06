Omar Gutiérrez: "Si las elecciones fueran hoy, ganaría Mariano"

Incluso Gutiérrez asegura que el MPN ganaría si las elecciones municipales se hicieran hoy y argumenta que por ese motivo es que todavía el intendente Horacio Quiroga no fija la fecha de los comicios (sería el 15 o 22 de septiembre).

-Vienen caminando juntos la ciudad desde que ganaron la provincia. ¿Cuál es la estrategia de campaña?

Mariano Gaido: Con Omar conformamos un gran equipo, nos conocemos hace mucho tiempo. Hemos compartido la administración y ponemos la cara. Sabemos lo que tenemos que hacer en la ciudad. El municipio que voy a llevar adelante, junto a la Provincia, será con una gran política de Estado con desarrollo territorial y equilibrio social, de la mano de la planificación y el desarrollo económico que necesita la ciudad.

El primer día de la gestión vamos a firmar el contrato de concesión del Epas y el contrato de CALF porque le tenemos que dar a las empresas la previsibilidad económica para llevar adelante las inversiones que la ciudad necesita.

Tenemos la misma mirada de gestión. Vamos a crear la secretaría de deporte y cultura para trasladar a la ciudad lo que Omar hace en la provincia.

Junto al aniversario, vamos a implementar el mes de los deportes con los juegos olímpicos de 10 disciplinas.

Nuestra característica es estar cercano a la gente, poner la cara. Ante situaciones difíciles, nos sentamos y lo resolvemos.

-Se los ve optimistas, aunque no haya fecha de elecciones. ¿Qué los hace pensar que van a poder recuperar el Municipio tras 20 años?

Lo dice la gente. Lo quiere la gente. Si las elecciones fueran este domingo, gana Mariano, es la principal causa por la cual no fijan la fecha. Es el único candidato que ha surgido de la participación ciudadana, es el único que se sometió al veredicto de las urnas, es el único que presentó una propuesta, no es un fruto de un capricho, de un individualismo o de un dedo de una persona. Mariano dice presente en los problemas, no que se esconde, necesitamos un Municipio presente.

-¿En qué se basa la propuesta?

Omar Gutiérrez: Estamos trabajando en equipo. Después de muchísimos años, la ciudad requiere y exige una planificación como la que tiene la provincia con su plan quinquenal. Cada obra, cada acción, se enmarca en una planificación que diariamente exige la participación ciudadana, con una justicia social más justa con equilibrio territorial. Estamos avanzando en la revolución de deporte y cultura, en este puente que representan para luchar contra el consumo de droga y el alcohol. Estamos abriendo por primera vez en la provincia y en el país datos cuantitativos de violencia de género, abuso de menores y suicidios, tres nuevas políticas públicas.

No venimos a destruir nada de lo que se ha hecho, venimos a construir a partir de los nuevos desafíos. Hay que jerarquizar el deporte y la cultura, es necesario crear y darle rápida funcionabilidad a un Copade municipal. Entran 25 familias por día, se requiere que los contratos de servicios básicos, luz, cloacas y agua, estén configurados y que tengan el marco regulatorio para que el EPAS y CALF puedan conseguir las inversiones que viabilicen el crecimiento de la ciudad.

MG: Vamos a crear el instituto de la vivienda el primer día de gestión. La ciudad necesita una planificación, estas 25 familias que llegan a la mejor provincia del país, se instalan y necesitamos un intendente presente que planifique junto a Omar. El crecimiento debe tener un desarrollo técnico. La UNCo y el Colegio de Arquitectos van a participar de la planificación.

Hay que implementar las obras inmediatamente, hacer cloacas para todas las familias, es un servicio esencial para cuidar nuestros ríos, el medio ambiente, nuestras familias. Tenemos que impulsar la construcción de viviendas incrementando el trabajo.

Es importante comprometer el trabajo en conjunto, basta de peleas, no hay grietas, tenemos un solo objetivo juntos, transformar la ciudad, que la mejor provincia, tenga la mejor ciudad.

OG: No queremos más confrontación de dirigencia institucional en la ciudad. Vas a un barrio y hay un problema, cuando va un funcionario del Municipio, le dice a gente que este es un problema de la provincia, y viceversa,

Es un problema que hay que resolver porque es de la gente, y con Mariano lo vamos a hacer con participación ciudadana. Vamos a reactivar el Consejo de Planificación Económica y Social. No venimos a imponer, no somos autoritarios, venimos a abrir la puerta del debate de decisiones asumiendo la responsabilidad como intendente y gobernador que la ciudadanía nos va a dar.

-¿Fue un problema los últimos años que los gobiernos sean de distinto partido?

OG: Nosotros miramos hacia adelante, no vamos a hablar mal de nadie ni agravios ni injurias. Somos respetuosos de los mandatos y de las instituciones. Estamos recolectando el apoyo de un montón de instituciones y de referentes del quehacer ciudadano, cultural, deportivo, universitario, político. Nuestra propuesta es desarrollar una ciudad con todos y para todos, no es en contra de nadie

Vamos a abrir este proyecto a todos los que se quieren sumar con esta idea de construir una ciudad con más justicia social y más justa, con equilibrio territorial, haciéndonos cargo, estando cercanos.

-¿Están abiertos a sumar otros partidos a este proyecto?

OG: Tenemos el programa de gobierno que vamos a presentar oportunamente. Estamos esperando la convocatoria, tenemos diálogo con distintos sectores que nos han manifestado su decisión de fortalecer este proyecto. Bienvenidos los que vienen a sumarse a esta idea.

MG: Son espacios que vienen a sumar proyectos y tenemos la misma mirada. Tenemos apertura, sabemos escuchar y es cómo vamos a resolver los problemas.

OG: Hemos construido 20 canchas de fútbol de césped sintético y vamos a hacer 30 más, vamos a tener 50 el año que viene. Es un ejemplo de lo que pensamos, queremos el deporte libre y gratuito las 24 horas para pelearle y ganarle por goleada a la droga y al alcohol, lo más cercano posible a tu vivienda.

Hay un barrio de la capital en el que no podemos poner una cancha porque no se ponen de acuerdo entre la vecinal y el Municipio. Es Gregorio Álvarez.

MG: La sociedad no quiere más peleas, quieren que se resuelvan los problemas.

- ¿Esa es la diferencia con Marcelo Bermúdez, el candidato del intendente Horacio Quiroga?

OG: No vamos hablar de mal de los otros, venimos a plantear nuestra propuesta que surge de escuchar a la gente, no de imponer.

MG: Los vecinos son los jefes que voy a tener, son los contribuyentes los que me van a pedir que les cuide el bolsillo, que les cuide la vereda, que les lleve las obras necesarias para transformar esta ciudad.

El primer día vamos a abrir el convenio colectivo y vamos a jerarquizar a los trabajadores. Los empleados municipales son parte de la planificación y el desarrollo. La ciudad viene creciendo de una manera tremenda y tenemos el mismo estatuto de hace 30 años.

Tenemos que modernizar la Municipalidad como lo hizo Omar en el Estado donde ya tenemos el expediente digital.

- Uno de los temas que más preocupa a los vecinos es el transporte. Piensan alguna alternativa como profundizar el desarrollo del tren o algún otro tipo de servicio.

OG: Dentro de los problemas estructurales y estratégicos de la ciudad uno básico es el transporte; el otro es el tránsito; como lo era hasta hace poco que nos quedábamos sin agua. Nos hicimos cargo construyendo los acueductos del lago Mari Menuco.

MG: El boleto es el más caro del país, tenemos que hacer eficiente el transporte público. Hoy la mirada de la ciudad es desde el auto y tenemos que tener la mirada desde el peatón. El transporte tiene que ser amigable, tiene que llegar a todos los barrios, tiene que tener una tarifa justa, razonable y para eso el Estado tiene que intervenir. El primer día tenemos que sentarnos a trabajar con la empresa para que llegue a cada rincón de la ciudad, que sea eficiente, que tenga un boleto único, que cuanto más lo uses, menos lo vas a pagar.

Los estudiantes van a tener el boleto gratuito y como contrapartida tendrán que presentar el certificado de regularidad y le vamos a pedir que hagan una actividad deportiva o cultural.

OG: Quiero agradecerlas a las comisiones vecinales, a los clubes, a las bibliotecas, a las cooperadoras, a un montón de organizaciones intermedias que hoy se sienten abandonadas en la ciudad y que con ellos vamos a construir el futuro de la ciudad.

Estamos convencidos que la etapa que viene es de una dimensión y de un volumen tal que requiere de muchísima apertura, de escucharnos todos y de construir juntos, codo a codo el destino de la ciudad.

MG: vamos a trabajar con Omar para que las empresas que llevan adelante su tarea en Vaca Muerta se instalen en la capital. porque defendemos el trabajo neuquino.

Neuquén es un orgullo, pero también es una obligación defender cada puesto laboral en las inversiones que vienen a la provincia. Quiero definir con cada uno de los empresarios y monitorear todo para que el trabajo sea neuquino. De la mano de la capacitación, vamos a intervenir municipio y Provincia.

