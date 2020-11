En Cutral Co amanecieron con una noticia que los llenó de orgullo, ya que Nehemías Aguilera se egresó como concertista de piano en el Conservatorio Sassari de Cerdeña, Italia. Ahora, el joven de 28 años espera que los aeropuertos no cierren para poder regresar y festejar con su familia y deleitarlos con un concierto íntimo de música clásica .

Hasta ese entonces, solo había estudiado piano de forma particular y cada tanto hacía algún seminario en la Escuela de Música neuquina. “Yo vivía en Cutral Co y se me hacía imposible estudiar en Neuquén, por eso aprovechaba cada oportunidad para meter algún seminario”, contó a LMN Nehemías Aguilera.

En el corto tiempo de preparación, aprovechó para hacer un curso de idioma que le permitiera comunicarse con docentes y compañeros. Su viaje fue declarado de interés legislativo y recibió ayuda del municipio de Cutral Co, que junto al esfuerzo de su familia, permitió que el sueño de Nehemías tomara forma. En su primer viaje a Cerdeña, permaneció 12 meses en los que terminó el primer año del trienio del Grado Uno de sus estudios.

Nehemías Aguilera

“Ese mismo año me matriculé y volví para terminar con los dos que me faltaban para la carrera de grado”, aclaró Aguilera que de a poco se fue amigando con el idioma. “La verdad es que me vine medio en bolas y fui aprendiendo todo con la práctica”, blanqueó. Incluso, hasta el día de la entrega de su tesis sus compañeros le corrigieron la gramática del trabajo.

Ya para 2016, Nehemías Aguilera regresó a Cutral Co con la primera parte de su título bajo el brazo. “Esa parte era como un título de grado en piano”, aclaró, aunque su intención era ir por todo y obtener el máster en interpretación.

Osciló dos años entre General Roca y Neuquén capital, haciendo nuevos seminarios y alargando su currículum con nuevos conocimientos, cuando una noticia le cambió la vida de la noche a la mañana. “No me lo esperaba, pero me llamaron para decirme que había salido en una beca a la que había aplicado tiempo atrás”, detalló.

Allí, en septiembre de 2018 agarró sus documentos y dejó todo para regresar rápido a Cerdeña. “Con la beca ya no tenía las preocupaciones que antes sí. Antes era todo a pulmón, ahora tenía un ingreso extra que me permitía tener un lugar donde vivir y plata para comer”, aseguró Nehemías Aguilera de Cutral Co.

Si bien tuvo algunos inconvenientes con respecto a la pandemia, ya que el colegio permaneció cerrado, encontró en su mentor Stefano Mancuello una contención que le dejó seguir adelante: “Yo estudiaba en mi casa, encerrado y Stefano me permitía ir a tomar clases a su casa, lo que me permitió avanzar durante este tiempo”, reconoció.

Concierto

Allí se preparó para dar sus últimas clases y su trabajo de tesis, que le permitió horas atrás mostrar en el auditorio del Conservatorio Sassari la forma de las variaciones en el periodo romántico, analizando y ejecutando al piano una obra de Johannes Brahms.

Con ese trabajo recibió la aprobación de los jueces y completó el Segundo Nivel del profesorado de piano y el título de Concertista, con el que está habilitado académicamente para interpretar en conciertos de música clásica.

Con la emoción en sus palabras, Aguilera espera que los aeropuertos permanezcan abiertos para regresar a su Cutral Co querido, donde el pueblo lo aguarda con los brazos abiertos por ser el último orgullo de la comarca.

Incluso las autoridades se han comunicado con él para felicitarlo. Ahora, con la llegada al mundo profesional de la música, no solo se trata de leer los pentagramas y lograr los acordes, también de “darle un sello personal a la música" que interpreta, aclaró.

Ahora los dedos de Nehemías Aguilera entonan la música clásica a la velocidad justa y su familia espera un concierto íntimo dentro de las cuatro paredes de su casa, pero no se conforma con eso y quiere volcar a la comunidad todo su conocimiento: “Quiero ver qué proyecto puedo armar allá. Quiero enseñar obvio, pero también ver la posibilidad de organizar algún concierto como intérprete”, concluyó.