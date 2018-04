Orgullo y transformación

La cantante y creadora de “La tonta” salió furiosa a responderles a través de un posteo que realizó en su cuenta de Instagram, donde subió una fotografía del pasado y otra actual. “Aquí está el famoso y amado antes y después. Lejos de ofenderme, lo posteo yo con orgullo. A diferencia de lo que piense la mayoría, yo no viví un antes y un después, viví mi vida con la misma intensidad y felicidad en ambas fotos”, escribió enojada la actriz.

Sin filtro: “En mi ‘versión anterior’ hacía topless levantándome chabones a lo loco”.

Sin miedo: “Si naciste sin tetas y es algo que realmente te encantaría tener, adelante”, dijo Barón .

Versión anterior

Luego la ex de Juan Martín del Potro se refirió a su pasado: “Yo amé siempre mi cuerpo, el de hace unos años y el de ahora. Instagram no existía pero de haber existido hubiese subido las mismas fotos que las que subo ahora. En mi ‘versión anterior’ andaba haciendo topless en playas extranjeras levantándome chabones a lo loco. Mi autoestima no depende de cuánto peso”. Cerrando la cantante expresó: “SEAN FELICES! Sean DUEÑAS de su cuerpo, hagan lo que QUIERAN, disfrútenlo MUCHO”.